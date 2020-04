Heger predstavil ekonomický krízový štáb: Intenzívne pracujeme na pláne

17.04.2020, 12:32 | TASR

Ekonomický krízový štáb má poskytnúť priestor na to, aby si vláda vymenila s ekonómami názory o tom, čo je potrebné urobiť pre slovenskú ekonomiku, a to aj po tom, ako sa skončí kríza v dôsledku nového koronavírusu. Uviedol to po prvom stretnutí s poprednými slovenskými ekonómami minister financií Eduard Heger (OĽaNO).