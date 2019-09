12.09.2019, 13:52 | TASR

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) by mal vysvetliť situáciu okolo štátneho rozpočtu. S týmto zámerom bude iniciovaný mimoriadny parlamentný finančný výbor. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii predseda poslaneckého klubu opozičného hnutia OĽaNO Eduard Heger.

„Slovensko sa na ceste za vyrovnaným rozpočtom vykoľajilo,“ upozornil Heger s tým, že Slovensko sa pohybovalo smerom k vyrovnanému rozpočtu, opäť však hrozí, že bude mať veľký deficit. „Predbežne Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) hovorí, že bude rozpočet v deficite 1,19 percenta HDP. Toto je veľmi vážna vec,“ zdôraznil.

Minister financií mal podľa neho „celé leto behať po ministerstvách a škrtať výdavky“. Budúci rozpočet je podľa jeho slov veľmi otázny, pretože sa blížia voľby a vláda nešetrí na výdavkoch. Zároveň pripomenul, že prichádza ochladenie ekonomiky. „Okrem toho je tu aj ďalší problém. Vláda v rozpočte aj klame,“ podotkol Heger.

Poukázal na rezervy, ktoré sa dajú nájsť v jednotlivých oblastiach, ale aj na výber DPH. „Tam sa Slovensko tiež prepadá,“ skonštatoval. Ak by SR pri výbere DPH dosiahla úroveň Českej republiky alebo Maďarska, tak by dostala podľa Hegera do rozpočtu automaticky stovky miliónov eur. „Preto sme sa rozhodli, že zvoláme mimoriadny finančný výbor. Situácia je naozaj vážna. Vidíme, že vláda chce siahať ľuďom do vreciek namiesto toho, aby robila poriadok vo vlastných výdavkoch,“ zdôraznil.

Kamenický by mal podľa Hegera na výbore predstaviť, aké skutočné opatrenia má pripravené, aby dodržal vyrovnaný rozpočet, vysvetliť „klamlivé údaje“ v rozpočte, a tiež „neschopnosť“ zlepšenia výberu DPH na Slovensku.