Hlavná sadzba je znova nižšia. Fed uvoľnil menovú politiku

Americká centrálna banka (Fed) v súlade s očakávaniami uvoľnila menovú politiku. Signalizovala tiež, že cyklus uvoľňovania zrejme čaká pauza. Menový výbor (FOMC) znížil v stredu kľúčovú sadzbu o 25 bázických bodov do pásma 1,50 až 1,75 percenta.

To bolo už tretie zníženie hlavnej sadzby v tomto roku. Uvoľňovanie menovej politiky by malo podporiť ekonomiku a zabezpečiť, že obchodné spory a globálne spomalenie ju nestiahnu do recesie.

FOMC vo svojom vyhlásení mierne zmenil rétoriku spôsobom, ktorý experti interpretujú ako signál pauzy v cykle uvoľňovania. Z vyhlásenia napríklad vypadlo slovné spojenie, že Fed „bude konať tak, ako bude potrebné“, aby ekonomika pokračovala v expanzii.

Namiesto toho sa vo vyhlásení uvádza, že Fed bude „monitorovať dôsledky prichádzajúcich informácií pre výhľad ekonomiky“. Dvaja členovia FOMC z desiatich hlasovali proti uvoľneniu menovej politiky. Boli to šéfka Fedu v Kansas City Esther Georgeová a šéf bostonského Fedu Eric Rosengren, ktorí hlasovali proti všetkým trom zníženiam v tomto roku.

Fed vo vyhlásení prakticky nezmenil svoj opis stavu ekonomiky, keď uviedol, že trh práce je silný a že ekonomická aktivita rastie miernym tempom.