Uhliu v Nemecku odzvoní. Obetuje 40 miliárd eur

16.01.2020, 11:23

Nemeckí predstavitelia sa dohodli na pláne odstavenia hnedouhoľných elektrární v druhej polovici dekády 2030 - 2040. Oznámila to vo štvrtok vláda v Berlíne. Vláda dosiahla dohodu s regiónmi, ktoré najviac zasiahne plán postupného odstavenia všetkých uhoľných elektrární. Sľúbila im pomoc vo výške približne 40 miliárd eur.

Nemecký kabinet chce do roku 2038 zastaviť produkciu elektriny z uhlia, aby splnil svoj cieľ a znížil emisie skleníkových plynov na 55 percent úrovne z roku 1990. Trojstranová dohoda pritom nestanovuje presne, kedy budú elektrárne na hnedé uhlie zatvorené, ani výšku kompenzácií pre ich prevádzkovateľov.

Pred rokom skupina odborníkov, ktorých vymenovala vláda, odporučila, aby Nemecko zastavilo spaľovanie uhlia na výrobu elektriny najneskôr do roku 2038 v rámci boja so zmenami klímy. Realizácia tohto plánu však vyvolala nevôľu v niektorých regiónoch, najmä na menej prosperujúcom východe, ktoré sú do veľkej miery závislé od ťažby hnedého uhlia.

Nakoniec sa však predstavitelia regiónov aj federálnej vlády dohodli na „ceste k odstaveniu“ elektrární na uhlie na stretnutí, ktoré sa skončilo vo štvrtok v skorých ranných hodinách, uviedla vláda vo svojom vyhlásení.

Podľa vládnej správy sa kancelárka Angela Merkelová a vedúci predstavitelia spolkových krajín Brandenbursko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Sasko a Sasko-Anhaltsko dohodli, že plán vyradenia hnedouhoľných elektrární dokončia s pomocou energetického sektora. Zatvorenie elektrární totiž zasiahne aj bane, ktoré im dodávajú uhlie, čím sa zvýšia ekonomické náklady na odstavenie.

V dokumente sa ďalej píše, že vláda v rokoch 2026 a 2029 preskúma, či Nemecko vyrába dostatok energie z alternatívnych zdrojov na odôvodnenie ukončenia ťažby uhlia v roku 2035, teda o tri roky skôr, ako sa plánovalo.

Minister hospodárstva Peter Altmaier, ministerka životného prostredia Svenja Schulzeová a minister financií Olaf Scholz vo štvrtok odhalia podrobnosti dohody. Detaily o časovom pláne vyraďovania a kompenzáciách majú byť zverejnené po rokovaniach s dotknutými firmami.

Federálna vláda však už schválila plán minúť do roku 2038 40 miliárd eur na zmiernenie vplyvu ukončenia výroby elektriny z fosílnych palív na regióny, kde sa ťaží uhlie. Tieto peniaze by mali začať plynúť, keď parlament schváli legislatívu stanovujúcu termíny a podmienky ústupu Nemecka od uhlia.

Nemecko je najväčším producentom hnedého uhlia na svete a vyrába z neho 19 percent elektriny. Tento zdroj energie však produkuje veľké množstvo skleníkových plynov, ktoré prispievajú ku globálnemu otepľovaniu, a tiež množstvo toxických chemikálií.

Koncom minulého roka nemecká vláda súhlasila, že v nasledujúcich siedmich rokoch nebude nútiť elektrárne, aby ukončili produkciu elektriny z uhlia. Vláda plánuje využiť kombináciu dotácií a tendrov na povzbudenie prevádzkovateľov, aby ich sami zatvorili.