Nové hnutie dodáva muníciu Trumpovi. Nacionalisti, ktorí sa za to nehanbia

Chvália národný štát, odmietajú bezbrehý finančnícky kapitalizmus a nariekajú nad rozpadom tradičnej rodiny. Na americkej pravici vzniká nové hnutie, ktoré sa snaží sformulovať novú konzervatívnu filozofiu.

Hneď na začiatku tohto roka zaujal známy americký televízny moderátor Tucker Carlson svojím útočným vystúpením proti republikánovi Mittovi Romneymu, ktorý v roku 2012 prehral súboj o Biely dom s Barackom Obamom. Ten vo svojom článku skritizoval Donalda Trumpa a jeho prezidentovanie.

Zaťal do živého

V televízii Fox News, ktorá straní Republikánskej strane, T. Carlson premenil však svoju kritiku M. Romneyho na niečo oveľa väčšie. A to kritiku celej americkej politickej elity. „Je to okno do sveta ľudí z obidvoch politických strán, ktorí vládnu tejto krajine,“ začal a vyhlásil, že vrcholní politici kašlú na obyčajných ľudí a starajú sa iba o seba.

„Sme ovládaní žoldniermi, ktorí sa absolútne necítia byť zodpovední za ľudí, ktorým vládnu,“ tvrdí. Ako spravujú krajinu, prirovnal k biznisovej kariére M. Romneyho: „Prevziať menšiu firmu, chvíľu ju viesť, obrať ju o kapitál, prepustiť zamestnancov a vyhlásiť bankrot.“

Republikáni sa dlho považovali za ochrancov voľného trhu, malého štátu a tradičnej rodiny. Teraz sú lídri tejto strany verní iba peniazom, pokračuje T. Carlson, a služba svojim občanom je im ukradnutá. Týmto vystúpením ako keby zatlačil na citlivý nerv medzi republikánmi.

Pustil sa aj do ekonomického systému: „Každý ekonomický systém, ktorý oslabuje a ničí rodiny, nestojí za to mať. Taký systém je nepriateľom zdravej spoločnosti“. Mnohí obyčajní Američania, ktorým posledné roky nielenže nerastú, ale dokonca stagnujú reálne príjmy, s jeho závermi súhlasili.

Podstata toho, čo T. Carlson kritizoval, sa dá zjednodušene povedať takto:

