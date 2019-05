Hojsík: Zrušíme uhlie, zavedieme uhlíkovú daň

31.05.2019

Dlhoročný ochranár a aktivista Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska sa na kandidátke do eurovolieb úspešne prekrúžkoval do Európskeho parlamentu. Hovorí, že zelené témy sú čoraz populárnejšie a stávajú sa symbolom doby. Svoj mandát chce využíť aj na úplný zákaz využívania uhlia do roku 2030 a prechod na bezuhlíkovú ekonomiku. Pozrite si nový diel relácie Otvorene.