Home office, dezinfekcia, rušenie služobiek. Ako firmy bojujú proti koronavírusu

12.03.2020, 09:00 | Tomáš Nejedlý | © 2020 News and Media Holding

Herné štúdio Pixel Federation s vyše dvomi stovkami zamestnancov vyhlásilo ako preventívne opatrenie proti šíreniu koronavírusu „full home office“ režim. Všetkých zamestnancov teda poslalo pracovať z domu. Ide o jednu z mnohých firiem, ktoré prijali radikálne opatrenia, aby minimalizovali riziko negatívnych dopadov šírenia ochorenia.

„Najdôležitejšie, čo môžeme urobiť – obmedziť sociálne interakcie,“ oznámil na sociálnych sieťach generálny riaditeľ herného štúdia Šimon Šicko.

„Obmedzili sme služobné cesty a poprosili kolegov, ktorí boli v rizikových oblastiach, aby pracovali z domu,“ hovorí Alexander Šrank, ktorý je na čele konzultačnej spoločnosti PricewaterhouseCoopers Slovensko. Firma pozorne sleduje situáciu aj opatrenia sesterských spoločností napríklad v Taliansku.

„Zamestnávame viac ako sedemsto ľudí, s rodinnými príslušníkmi je to možno aj viac, viac ako dvetisíc ľudí, ktorí by mohli byť ohrození a v takej veľkej populácii sú určite aj medicínsky citlivé prípady, takže to vôbec neberieme na ľahkú váhu,“ dodáva.

Pracovné cesty do zahraničia obmedzil aj Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, pristúpil tiež k rušeniu konferencií a obmedzeniu stretnutí s osobami prichádzajúcimi z krajín, kde bola potvrdená nákaza. „Máme povinný 14-dňový home office pre zamestnancov, ktorí strávili viac ako deň v krajine, kde potvrdili prítomnosť koronavírusu,“ uviedol na sieti LinkedIn Jaroslav Kmeť z úradu vedeného Richardom Rašim.

„Vyprázdňujeme kancelárie a testujeme homeoffice. Zatiaľ všetko funguje hladko. Nie je dôvod na paniku. Zostaňme doma, vyvarujme sa sociálnych kontaktov a ukážeme spolupatričnosť so staršími a zraniteľnejšími v našom okolí,“ píše Pixel FederationZdroj: Pixel Federation/LinkedIn

Veľké priemyselné podniky zatiaľ siahli najmä po opatreniach, ktoré by udržali výrobu. Slovnaft či Volkswagen Slovakia informujú svojich pracovníkov o tom ako predchádzať šíreniu vírusu, zrušili spoločné zhromaždenia, služobné cesty do zahraničia či návštevy podniku.

Nabádajú k väčšej hygiene a intenzívnejšie dezinfikujú priestory. „Frekventované miesta s vyššou koncentráciou zamestnancov a externých dodávateľov zásobujeme dezinfekčnými gélmi, všetky upratovacie firmy v závode boli vyzvané, aby nasadili virucídne prostriedky,“ vysvetľuje

