Policajti v Hongkongu strieľali ostrými. Incident bol vysielaný na Facebooku

11.11.2019, 09:15 | TASR

Najmenej jednu osobu zasiahol hongkonský dopravný policajt, ktorý v pondelok ráno v čase dopravnej špičky strieľal do skupiny maskovaných demonštrantov snažiacich sa v rámci generálneho štrajku narušiť dopravu. Incident sa stal vo štvrti Sai Wan Ho počas protestov vysielaných naživo na Facebooku, informovala agentúra AFP.

Na záberoch je vidieť, ako policajt najprv zápasí s maskovaným mužom na križovatke, ktorú blokovali demonštranti. K policajtovi sa blíži ďalší maskovaný muž, ktorého príslušník postrelí do oblasti hrude. Muž sa rýchlo zvalí na zem a rukami si zviera ľavú stranu tela. Jeho stav nie je známy.

Krátko nato je počuť ďalšiu streľbu a na záberoch vidno, ako na zem padá ďalší maskovaný muž, hoci nie je zrejmé, či bol zasiahnutý. Čoskoro dorazila poriadková polícia, ktorá pomohla dopravným policajtom potlačiť protest.

Ďalšie zábery zachytávajú, ako policajti zadržiavajú dvoch mužov ležiacich na zemi. Prvý ležal v kaluži krvi a jeho telo bolo ochabnuté, druhý bol pri vedomí a komunikoval. Nemenovaný policajný zdroj agentúre AFP potvrdil, že voči viac ako jednému demonštrantovi v Sai Wan Ho bola použitá ostrá streľba a úrady k tomu vydajú vyhlásenie.

Polícia v hongkonskej oblasti Nové teritóriá použila v nedeľu slzotvorný plyn na rozohnanie protivládnych zhromaždení, ktoré v meste pokračovali už 24. víkend po sebe. Napätie v Hongkongu sa zvýšilo po tom, ako v piatok na následky zranení, ktoré utrpel v pondelok po páde z budovy parkovacieho domu, zomrel jeden z protivládnych demonštrantov.

Masové protesty v Hongkongu vypukli 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny. Teraz sa protesty týkajú najmä zasahovania Číny do osobitného štatútu Hongkongu, ktorý sa riadi heslom „jedna krajina, dva systémy“.