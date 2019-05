Riaditeľ agentúry AKO: Do politiky sa vkradol konzum. Ťaží z toho najmä extrém

10.05.2019, 13:07 | Peter Kapitán | © 2019 News and Media Holding

V poslednom prieskume preferencií politických strán sa extrémistická ĽSNS vyšvihla na druhé miesto len o päť percentuálnych bodov za prvý Smer. Okamžite na to reagovali napríklad stávkové kancelárie, ktoré znížili kurzy na možnosť, že kotlebovci zvíťazia vo voľbách do europarlamentu. Či je takáto možnosť reálna a ako je možné, že ĽSNS má také vysoké čísla, vysvetľuje riaditeľ agenúry AKO Václav Hřích.

Je reálne, že ĽSNS by mohla zvíťaziť v blížiacich sa voľbách do Európskeho parlamentu?

Myslím si, že výsledok volieb do Európskeho parlamentu sa bude veľmi podobať posledným nameraným preferenciám. Veľa bude záležať na menách, ktoré sa na kandidátkach objavili, najmä pri tradičných stranách. Väčšinou stavili na druhé - tretie najznámejšie mená. Vidíme to napríklad pri SaS, Sme rodina alebo OĽaNO. Je tu šanca, že ĽSNS môže dosiahnuť šokujúco dobrý výsledok. To sa môže týkať kotlebovcov, ale aj koalície PS-Spolu. Bude to závisieť od toho, ako strany dokážu zmobilizovať svojich voličov.

Má ĽSNS disciplinovaných voličov? Môže im pomôcť aj nízka účasť, ktorá sa v eurovoľbách očakáva?

Dáta, ktoré máme k dispozícii, ukazujú, že majú zodpovedných a mobilizovaných voličov. Zatiaľ. Tu však nie je dôležité, koľko budú mať napokon poslancov, či jedného, dvoch, alebo troch, ale to, že sa to z ich strany bude dať komunikačne využiť v budúcnosti. Môžu stavať na tom, že skončili vysoko, koľko získali percent. To im môže pomôcť v budúcnosti. A prezidentské voľby ukázali, že potenciál antisystémových strán atakuje 25 percent. Ide o to, koľko si z toho dokáže ĽSNS utrhnúť.

Preferencie ĽSNS sú najvyššie v histórii. Zjednotili antisystémových voličov na Slovensku prezidentské voľby?

Myslím si, že nie. Je to taká trojkombinácia. Prezidentské voľby ukázali potenciál antisystému.

