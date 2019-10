Huawei príde o zahraničných klientov. Poškodili ho americké sankcie

21.10.2019, 09:30 | ČTK

Čínska spoločnosť Huawei má problémy s nahradením aplikácií firmy Google vo svojich mobilných telefónoch. V rozhovore s listom Financial Times to povedala viceprezidentka pre verejné záležitosti v Huawei US Joy Tanovi. Kvôli sankciám nesmú americké firmy obchodovať s touto čínskou firmou.