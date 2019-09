Hurikán Dorian sa blíži k Floride, zosilnel na kategóriu s katastrofickými následkami

01.09.2019, 17:00 | TASR

Hurikán Dorian, ktorý sa blíži k súostroviu Bahamy, preradili do najvyššej piatej kategórie, ktorá so sebou nesie katastrofické následky. Oznámilo to v nedeľu Americké Národné centrum pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami, píše agentúra AFP.