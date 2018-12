Hygienici evidujú v okrese Trebišov prudký nárast počtu chorých na osýpky

24.12.2018, 18:02 | TASR

Za ostatný týždeň došlo v okrese Trebišov k významnému vzostupu chorobnosti na osýpky. Celkovo bolo zistených 17 nových ochorení, z toho osem prípadov sa vyskytlo u detí vo veku do 15 mesiacov. Celkovo bolo v epidémii 23. decembra hlásených 89 potvrdených a pravdepodobných ochorení na osýpky. TASR informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.

„Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Trebišove nariadil v tejto súvislosti viaceré opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu osýpok,“ uviedla D. Račková s tým, že okrem iného boli nariadené lekársky dohľad a mimoriadne očkovanie proti osýpkam u detí do 15 mesiacov veku s pobytom v meste Trebišov, ako aj u detí do 11 rokov s pobytom v obci Veľká Tŕňa.

Podľa jej slov sa ochorenie vyskytuje v prostredí nízkeho hygienického štandardu bývania, ako aj v štandardnej hygienickej úrovni. Aktívne ohniská nákazy sú v meste Trebišov a v obciach Sečovce, Parchovany, Hrčeľ, Veľká Tŕňa, Egreš, Kravany, Zemplínska Teplica a Bačkov.

Ako ďalej uviedla, hygienici neustále, aj počas vianočných sviatkov, monitorujú výskyt ochorení na osýpky a vykonávajú epidemiologický dohľad. „V súvislosti s nárastom chorobnosti v epidémii osýpok v okrese Trebišov odporúčame obmedziť návštevy s deťmi do veku 15 mesiacov, ako aj u tehotných žien, ktoré nie sú očkované alebo majú neúplné očkovanie proti osýpkam. Týmto vnímavým osobám v prípade zdravotných ťažkostí, ktoré si vyžadujú návštevu pohotovosti, odporúčame najprv využiť telefonickú konzultáciu s lekárom pohotovosti,“ vysvetlila hovorkyňa.

Pred návštevou pohotovostnej služby detí a dospelých bez očkovania proti osýpkam alebo s neúplným očkovaním hygienici odporúčajú zdravotné ťažkosti spojené najmä s horúčkou, zápalom spojiviek, vyrážkou vopred telefonicky konzultovať s lekárom pohotovosti.