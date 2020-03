Hypotéka ani účty nepočkajú. Spustila sa vlna iniciatív, ktoré pomáhajú ľuďom

17.03.2020, 05:00 | Tomáš Zemko | © 2020 News and Media Holding

Nečakajú na štát, ale sami vyvíjajú aktivity, aby pomohli v boji proti epidémii koronavírusu. V niektorých oblastiach dokonca nahrádzajú štát. Reč je o dobrovoľníckych iniciatívach, ktoré vyhlasujú finančnú zbierku, ponúkajú zadarmo služby alebo praktické rady pre ľudí, malých podnikateľov či firmy.

„Najbližšie týždne budú pre vás ťažké. Ponúknite svoje budúce služby cez formulár. Zdieľajte ju a oslovte svojich zákazníkov, aby vám pomohli prežiť toto obdobie,“ informuje iniciatíva Sme s vami o tom, ako môžu ľudia so svojimi službami osloviť potenciálnych zákazníkov.

Stačí zadať meno, kontakt (e-mail), službu, ktorú osoba ponúka, jej cenu a miesto, odkiaľ je. Keď používateľ súhlasí so zverejnením ponuky, zobrazí sa na podstránke spolu s ďalšími ponukami. Ak ich nejaký klient osloví, je len na nich, ako sa dohodnú. Ekonómovia by povedali, že v online priestore párujú ponuku a dopyt.

Bola to rýchlovka

Iniciatívu rozbiehal dizajnér a podnikateľ Jakub Ptačin. Pre TREND hovorí, že keď sa začali rušiť všetky eventy, pochopil, koľko ľudí z jeho okolia ostane bez práce.

Iniciatíva Sme s vamiZdroj: smesvami.sk

„Potom som kvôli karanténe začal rušiť aj ja moje tréningy, dovolenku cez víkend a tak som začal tento kruh rozširovať a vnímať, koľko ľudí môže mať výrazné ekonomické problémy kvôli nájmom, hypotékam a podobne. Vo štvrtok večer som to naskicoval a v piatok sme to nadizajnovali a nakódili. Vďaka patrí Tomášovi Nožinovi, Mišovi Chovaňákovi, Jožovi Kolejákovi, Paľovi Kyselicovi, Ivanovi Ľubovi a ďalším. Bola to rýchlovka,“ hovorí J. Ptačin.

Od učiteľov až po trénerov

Ponuka služieb je rôznorodá. Napríklad manikérka Dana z Košíc ponúka gélové nechty za 19 eur, ďalší je DJ a ponúka svoje služby na akciu za 500 eur. Medzi nimi je aj Jakub z Bratislavy, ktorý ponúka desať individuálnych tréningov za 200 eur či pár fotografov s ponukou na fotenie za 80 eur alebo Marek z Nitry ponúkajúci osem individuálnych vyučovacích hodín za 200 eur.

J. Ptačin si uvedomuje, že nejde o dokonalú formu pomoci, ale chcel dať najavo ľuďom, ktorých služby využíva, že je tu pre nich aj v ťažších časoch. Išlo mu

