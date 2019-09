Igor Matovič si stanovil päť podmienok vstupu do vlády

15.09.2019, 14:47 | TASR

Hnutie OĽaNO nepôjde do vlády, ktorá by mala v pláne prijať registrované partnerstvá, adopcie detí pármi rovnakého pohlavia, uvoľniť drogovú politiku, zrušiť sociálne istoty, alebo zmeniť postoj Slovenska k nelegálnej migrácii. Na nedeľnej tlačovej konferencii pred bytovým komplexom Bonaparte v Bratislave to vyhlásil líder hnutia Igor Matovič.