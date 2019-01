Igor Matovič: Zrejme nepostavíme vlastného kandidáta na prezidenta

13.01.2019, 15:01 | TASR

Opozičné OĽaNO zrejme do prezidentských volieb nepostaví vlastného kandidáta. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal predseda hnutia Igor Matovič. „Našim cieľom je spájať a nie ešte viac to trieštiť. Našim cieľom je, aby Slovensko malo dobrého, demokratického, proeurópskeho kandidáta,“ vyhlásil.