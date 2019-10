Investícia v Martine a Jankovskej luxusný byt: Najdôležitejšie správy dňa

Z. Andruskó, obvinený zo sprostredkovania vraždy novinára Jána Kuciaka, pri ktorej zavraždili aj jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú, uzavrel so špeciálnym prokurátorom v piatok dohodu o vine a treste. Potvrdila to jeho advokátka Lívia Kňažiková. Dohodu musí ešte odobriť súd.

Priblížil však, že Z. Andruskóvi znížili trest o viac ako tretinu, keďže s políciou a prokuratúrou od začiatku spolupracoval a jeho výpoveď je kľúčová. „V takomto prípade je možné výraznejšie znížiť výšku trestnej sadzby pod jednu tretinu trestnej sadzby. To sa udialo, dalo sa to aj predpokladať," skonštatoval D. Lipšic. Z. Andruskó by mal v tomto prípade ísť do väzenia minimálne na osem až 16 rokov. Pôvodne mu hrozilo 25 rokov až doživotie.