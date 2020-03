Investovanie do nájomných bytov? Chýbajú fondy aj zákony

27.03.2020, 12:00 | Jozef Ryník | © 2020 News and Media Holding

Politici by chceli, aby sa im slovenskí sporitelia skladali aj na výstavbu nájomných bytov. Investovať do štátnych bytov sa oplatí, len vtedy ak vzniknú nové realitné fondy a kvalitné zákony.

Pri korigovaní megalomanských plánov hnutia Sme Rodina na výstavbu 25-tisíc nájomných bytov ekonómami, sa objavila aj zaujímavá myšlienka. Politici budúcej vládnej koalície chcú umožniť dôchodkovým správcovským spoločnostiam (DSS) investovať do nájomných bytov cez realitné fondy.

Tak by v podstate každý sporiteľ v druhom dôchodkovom pilieri, ktorý by si vybral realitný fond mal investície aj v štátnych nájomných bytoch. Či by na nich aj zarobil bude závisieť od štátu a kvalitne nastavených zákonov.

Neprehliadnite Kollár využil možnosť, ako ustúpiť a nestratiť tvár

Názor | Igor Matovič sa pri zostavovaní vlády opäť ukázal ako celkom dobrý...

Kollár využil možnosť, ako ustúpiť a nestratiť tvár Nájomné byty po slovensky nemusia byť vtip

Názor | Ľudia sa radšej zadlžia, ako by nemali bývať vo svojom

Odborníci túto myšlienku nezatracujú. Tvrdia, že DSS potrebujú aj také možnosti investovania, ktoré by im mohli prinášať dlhodobé stabilné výnosy a menšiu volatilitu. Rozkolísanosť na finančných trhoch najmä v posledných týždňoch aj kvôli epidémii koronavírusu je veľká. Preto aj investície do akcií sa javia ako menej stabilné oproti realitám teda bytom. Takže načasovanie je dobré, len treba dotiahnuť detaily.

„Čiastočné financovanie nájomných bytov cez DSS považujem za reálnu možnosť, no musí byť legislatívne upravená, keďže pri súčasnom nastavení zákona sú tieto možnosti striktne limitované,“ myslí si Martin Višňovský, člen predstavenstva NN DSS.

Vznik nových fondov

Richard Sulík (SaS) na stretnutí odborníkov zo začiatku marca spomínal, že by mohli vzniknúť nové realitné fondy, atraktívne pre investorov. Hoci ich nešpecifikoval, odborníci predpokladajú, že by mohlo ísť o REIT (Real Estate Investment Trust) fondy. DSS by mali mať umožnené investovať do týchto fondov časť svojho majetku.

„REIT fondy na Slovensku zatiaľ nie sú legislatívne samostatne upravené, takže v prvom kroku by bolo potrebné upraviť zákony v tejto oblasti,“ pripomína M.Višňovský.

REIT je spoločnosť, ktorá vlastní, prevádzkuje alebo financuje nehnuteľnosť produkujúcu príjmy. Vyberá nájomné od svojich nájomníkov a odovzdáva tieto príjmy investorom vo forme dividend. Akcionári takejto firmy tak investujú do nehnuteľností bez nutnosti ju vlastniť, prevádzkovať alebo priamo financovať.

DSS mali aj doteraz možnosť do niektorých fondov namiešať realitné fondy. Veľmi to však nerobili. „Predpokladám, že ich portfólio manažéri nenašli na trhu zaujímavé tituly, ktoré by ich oslovili,“ myslí si Maroš Ovčarik, riaditeľ Partners Investments.

Samostatné realitné fondy už na Slovensku fungujú roky v rámci podielových fondoch, ale nie sú zamerané na investovanie do nájomných bytov. Podľa analytikov realitné fondy primárne zamerané na nájomné byty na Slovensku nie sú.

„Nemáme v realitných fondoch žiadne nájomné byty, ale v minulosti sme nejaké mali, i keď sme ich prenajímali za komerčné nájomné“ informuje Martin Kaňa, predseda predstavenstva DSS Poštovej banky.

Tunajšie realitné fondy v sebe majú skôr komerčné kancelárske, obchodné a rezidenčné projekty veľkých developerov či pozemky. Ich obľuba medzi investormi stúpa, keďže ceny nehnuteľností na Slovensku rastú.

Pri týchto fondoch si treba uvedomiť, že majú zvyčajne dlhší investičný horizont. Niektoré realitné fondy umožňujú výber peňazí bez poplatku až po niekoľkých rokoch. Na druhej strane majú vyššiu likviditu aj náklady ako kúpa nehnuteľnosť.

Bezpečná investícia?

Igor Matovič, predseda OĽaNO zase tvrdí, že ľudia, ktorí si budú sporiť v druhom pilieri, budú mať peniaze bezpečne uložené, pretože budú vlastne podielnikmi v nájomných bytoch.

Je otázne či taká investícia bude naozaj bezpečná. Nie všetky nájomné byty sa musia postaviť na čas, prenajať a aj poctivo prinášať nájomné. DSSky upozorňujú na to, že bude potrebné opäť zákonmi zabezpečiť investorom výnosnosť.

„Napríklad je dôležité vyriešiť výšku nájomného a zabezpečiť jeho pravidelné platenie, teda odstrániť aktuálny problém s neplatičmi v existujúcich nájomných bytoch,“ dodáva M.Višňovský. Keďže štátne byty majú mať podľa predstáv niektorých politikov regulované nájomné do výšky 200 eur, budú zrejme menej atraktívne pre investorov.

Odborníci tvrdia, že do procesu stavby nájomných bytov by sa mal zapojiť aj súkromný sektor, ktorý dokáže oveľa efektívnejší využívať kapitálové zdroje ako štát. Štátne nájomné byty majú veľa nášľapných mín. „Budú to predražené projekty, ťahajúce sa roky, s nízkou kvalitou, postavené v nesprávnych lokalitách a budú výdatným prameňom korupcie od výberu developera až po rozdávanie bytov,“ píše v blogu analytik INESS Martin Vlachynský.

Dobrou alternatívou pri diverzifikácii investície je aj nakupovanie dlhopisov rôznych realitných projektov. V zahraničí to robia napríklad austrálske a kanadské dôchodkové fondy.

Výnosy sú nižšie

Šéf OĽaNO tiež tvrdil, že realitné fondy postavené na nájomných bytoch by mohla byť výhodná investícia. Zatiaľ to čísla až tak nepotvrdzujú. Bežné výnosy v realitných podielových fondoch sú nižšie ako v akciových. Na Slovensku sa ich výnosy za posledný rok pohybovali v jednotlivých spoločnostiach od 0,5 percneta do šiestich percent.

Priemerný výnos podľa údajov Slovenskej asociácie správcovských spoločnosti (SASS) bol 3,4 percent pričom na akciových fondoch sa dalo za minulý rok zarobiť viac ako 24 percent ročne. Vlaňajšok však bol k akciám veľmi prajný, čo sa nemusí opakovať tento rok.

Odborníci upozorňujú, že zdravé portfólio investora v 2. pilieri by malo mať nielen realitné fondy, ale aj akciovú a dlhopisovú zložku. „Nehnuteľnosti by nemali byť v tomto portfóliu dominantné a už vôbec nie jediné,“ dodáva M. Ovčarik.