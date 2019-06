Irán je silnejší, ako by sa mohlo zdať

26.06.2019, 09:02 | Jaroslav Fabok

Napriek tomu, že sa Irán nachádza v zúfalej ekonomickej situácii, naďalej sa pokúša udržať si svoje vojenské pozície v Sýrii a Iraku. Na Irán dopadá váha nových sankcií, ale aj stále prítomná hrozba útoku Spojených štátov na jeho územie. Donald Trump sa postavil do pozície, ktorá mu umožňuje udržiavať Teherán v permanentnej neistote. Napriek týmto tlakom Irán svoju silu už ukázal.

Irán v obkľúčení

Irán sa ocitol v obkľúčení mocností, ktorým stojí v ceste za naplnením ich regionálnych záujmov. Xander Snyder vo svojom článku tvrdí, že je nerealistické, aby Spojené štáty vytlačili Irán zo Sýrie úplne. Pravdepodobnejšie je, že sa im podarí aspoň zredukovať počet iránskych jednotiek v regióne. Pomocou týchto krokov môžu Američania prispieť k tomu, aby sa situácia neobrátila v prospech Iránu.

Rusko sa naďalej pokúša udržať si vplyv v Sýrii a zároveň zotrvať v úzkom spojenectve s Baššárom al-Asadom. Spoločný záujem Ruska, USA, ale aj Izraela sa prelína v snahe o potlačenie iránskeho vplyvu na sýrsku vládu. To by v konečnom dôsledku mohlo znížiť potenciál iránskych tendencií dostať sa do úlohy oblastného hegemóna. Treba však doplniť, že Rusko odsúdilo nové ekonomické sankcie, ktoré plánujú na Irán uvaliť Spojené štáty.

Pre Izrael, v záujme zachovania územnej celistvosti, zohráva kľúčovú úlohu snaha o potlačenie iránskych vojsk na sýrskom území. Začiatkom tohto roka priznal Gadi Eisenkot, bývalý náčelník generálneho štábu izraelskej armády, v rozhovore pre New York Times, že Izrael uskutočnil tisíce

