Jadrový fyzik o Černobyle: Seriál sa vymyká trendu, režim o chybách v reaktore vedel

Zvyčajne z takýchto seriálov, ktoré idú do vedeckých problémov, nemáme dobrý pocit. Ale seriál Černobyľ je iný, hovorí v rozhovore pre TREND jadrový fyzik Pavel Povinec.

V rozhovore sa dočítate: - do akej miery je seriál HBO o Černobyle pravdivý - aké chyby mali sovietske reaktory - aká dávka rádioaktivity je pre človeka životunebezpečná - prečo sa tak bojíme jadra

Čo hovoríte na seriál Černobyľ?

Zvyčajne z takýchto seriálov, ktoré idú do vedeckých problémov, nemáme dobrý pocit. Najmä, keď ide o problémy také katastrofické. Zvyčajne chcú, aby boli čo najviac zaujímavé, šokujúce. Seriál Černobyľ sa však vymyká tomuto pohľadu. Bol veľmi solídne spracovaný. Jasne, že mal dramatický náboj, veľa bolo vymysleného. Ako vedec však chcem zdôrazniť, že niektoré vedecké informácie boli použité správne. Zrejme mali jeho tvorcovia dobrých poradcov, ktorí ich usmerňovali a dali si prácu, že celý obraz havárie zobrazili v adekvátnom duchu.

Čiže tragédiu vykreslili, ako sa naozaj stala?

Myslím, že niekedy to korešpondovalo s realitou. Mal som pocit, že konštrukčné aspekty sa v niektorých prípadoch príliš zdôrazňovali, čo nebýva zvykom v takýchto filmoch. Najmä typ ruského reaktora – on mal také špecifiká, nikde inde sa takýto typ nestaval. Bola to reaktorová skladačka. Nebol až tak finančne náročný. Napríklad nemal železnú reaktorovú nádobu, čo iné typy reaktorov majú. Dá sa povedať, že to bol lacný typ reaktora s elektrickým výkonom tisíc megawattov. Vyskytli sa tam konštrukčné nedostatky, ktoré mohli spôsobiť prevádzkové ťažkosti. O chybách sa vedelo.

Režim vedel, že v reaktoroch sú chyby?

Áno. Aj prevádzkovatelia.

