Jana Kiššová: Už s tým štyri roky nehrkajte!

Rozhovor s poslankyňou Janou Kiššovou (44) o stravných lístkoch, nezáujme o podnikanie, najlepšej ochrane zamestnancov, byrokracii ale aj o tom, čo potrebuje Slovensko najviac.

Celý rozhovor si môžete pozrieť na videu nižšie. Výber z rozhovoru nájdete tu.

Na Slovensku nie je veľa politikov, ktorí by sa zaujímali o podnikateľské prostredie. Prečo ste výnimkou?

V prvom rade si uvedomujem, že to je oblasť, ktorá vyrába hodnoty, a potom z toho môže žiť aj štátna správa a aj ľudia, ktorí z objektívnych dôvodov proste nepracujú. Pôvodne som vzišla z podnikateľského prostredia a pracovala som v súkromnej sfére. Veľmi dobre viem, čo to je, dávať ľuďom prácu, a čo to je, aby fungovala takáto organizácia – aby si plnila všetky povinnosti, ktoré jej kladie zákon. A videla som, že je to z roka na rok ťažšie, pretože regulácie a povinnosti pribúdajú.

Je to iba váš pocit že podnikateľské prostredie sa zhoršuje alebo máte aj nejaké štatistiky, ktoré to potvrdzujú?

No nie je to len môj pocit, bohužiaľ, máme rôzne rebríčky ktoré hodnotia a porovnávajú jednotlivé krajiny, či už je to Business Doing Svetovej banky alebo je to Heritage Foundation. Rôzne rebríčky porovnávajú rôzne krajiny, či už sú to krajiny OECD alebo krajiny v rámci Európskej únie, a v týchto rebríčkoch sa za posledných 10 rokov stále zhoršujeme, a dá sa povedať, že prepadávame. To sú objektivizované dáta, ktoré by nám nemali uchádzať. Pretože podnikateľské prostredie je veľmi dôležité jednak pre investície, jednak pre rozvoj slovenského hospodárstva a samozrejme aj pre tvorbu bohatstva.

Čo by ho mohlo zlepšiť?

Podnikateľské prostredie sa skladá z mnohých rôznych povinností. V prirovnaní, keď vás napadne jedna včela, tak vám to proste nevadí, ale keď vás napadne tisíc včiel, tak to vám potom dokáže riadne skomplikovať život. A to je podnikateľské prostredie – pokaľ je atakované mnohými rôznymi povinnosťami - tam potvrdenie, tam certifikácia, tam obnoviť nejakú registráciu - proste na každom kroku nejaký papier, na každom kroku nejaký úrad niečo chce, niečo treba - tak potom podnikateľom ostáva veľmi málo času na to, aby sa naozaj venovali práci a rozvoju, a v podstate len si do veľkej miery plnia povinnosti voči štátu - to nie je dobré.

Sú stravné lístky súčasťou problémov?

