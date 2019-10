Jankovskú už drží len mafiánska česť

Názor | Prezumpcia neviny je nedotknuteľný inštitút. Ale rovnako musí byť chránená povesť a nezávislosť justície na Slovensku. Preto bývalú štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti dnes nikto nesmie posielať do basy, ale rozhodne ju treba dočasne zbaviť sudcovskej funkcie.

V opačnom prípade sa ešte viac prehĺbi už aj tak veľká nedôvera ľudí v spravodlivosť v réžii štátu, čo ešte viac nahrá antisystémovým silám.

Obsah správ, ktoré si podľa trestného spisu Monika Jankovská vymieňala s Marianom Kočnerom, je plný podozrení na takú obludnú korupciu a kupovanie súdnych rozhodnutí, že ho Súdna rada nemôže nechať bez povšimnutia a obhajovať svoju nečinnosť tým, že M. Jankovská ešte nie je z ničoho obvinená.

Disciplinárne konanie voči sudcovi totiž nie je trestným konaním, preto nie je nevyhnutné, aby uniknutá komunikácia z Threemy bola nespochybniteľne autentická. Stačí, že existujú odôvodnené obavy z nekalého konania.

Cieľom disciplinárky predsa nie je posadiť Kočnerovu opičku do basy, ale aspoň dočasne ju postaviť mimo sudcovského stavu (keď už to nevie v rámci sebareflexie urobiť sama). To isté platí o ďalších sudkyniach, ktorým policajti v súvislosti s Kočnerovou Threemou zabavili mobily.

Ich karanténa je nutná aspoň

