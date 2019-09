Je neakceptovateľné, že Turecko nemá jadrové zbrane: Najdôležitejšie správy na ráno

05.09.2019, 08:06 | Ronald Ižip | © 2019 News and Media Holding

Turecko chce to, čo má Izrael. Boris Johnson ako Snehulienka. Bláznivá romanca Washingtonu a Pekingu pokračuje. Zabudnuté deti už nebudú zomierať.

Erdogan má jadrové ašpirácie

Turecký prezident vyhlásil, že je neakceptovateľné, že nukleárne veľmoci bránia Ankare získať vlastné atómové zbrane. „Na svete nie je rozvinutá krajina, ktorá by ich nemala,“ povedal Erdogan podľa Reuters. Turecko podpísalo dohodu o nešírení jadrových zbraní v roku 1980, avšak cieľom tureckého prezidenta je získať štatút, ako má Izrael. „Máme blízko Izrael, takmer ako suseda. Strašia všetkých tým, že vlastnia atómové zbrane. Nikto sa ich nemôže dotknúť,“ pokračuje.

Jabĺčko od snehovej kráľovnej na britský spôsob

Potupa Borisa Johnsona pokračuje. Nielen, že mu parlament prikázal oddialiť brexit, ale zároveň mu znemožnil usporiadať nové voľby. Šéf labouristov povedal, že nové voľby podporí až potom, ako vstúpi odklad brexitu do platnosti. Kým sa tak nestane, Johnsonovi nedôveruje. Je to ako „jabĺčko od snehovej kráľovej... ponúka jed dohody bez brexitu,“ povedal Corbyn. Britský premiér sa stal rukojemníkom parlamentu, pripomína Financial Times.

USA a Čína obnovia rokovania o obchode

Vyjednávači Washingtonu a Pekingu sa dohodli, že začiatkom októbra obnovia rokovania o obchode na vysokej úrovni. Dôvodom má byť snaha zabrániť eskalácii obchodnej vojny, píše Reuters. Trh, ktorý je presvedčený, že spomalenie globálnej ekonomiky spôsobili obchodné vojny, vníma správu s nádejou. Za posledný rok však takchto vĺn optimizmu už bolo viac. Dopadne to tento krát ináč?

Samsung predstavil Galaxy Fold

Najväčší výrobca smartfónov na svete Samsung Electronics povedal, že 6. septembra v Južnej Kórei bude dostupný prvý skladací telefón Samsung Fold. Ten bude mať okrem iného konektivitu na 5G a LTE. Stáť bude tesne pod 2 000 dolárov, píše Reuters.

Američania chcú zabrániť smrtiam v aute z tepla

Najväčší výrobcovia automobilov v USA sa dohodli na tom, že takmer všetky vozidlá vybavia do roku 2025 systémom na upozornenie zabudnutého pasažiera na zadnom sedadle. Cieľom je zabrániť smrti zabudnutých detí z prehriatia, ktorých počet sa za posledné dve dekády vyšplhal v USA nad 800, uvádza Reuters.

Thyssenkrupp vypadáva z DAXu

Nemecká burza oznámila, že jeden z najväčších producentov ocele na svete, bude odstránený z indexu top 30 nemeckých firiem. Po veľmi zlých ziskových vyhliadkach akcie spoločnosti prepadli za posledný rok o 45 percent. Thyssenkrupp je pritom zakladajúci člen DAXu z roku 1988. V tomto roku z DAXu vypadol aj ďalší zakladajúci člen – Commerzbank, píše Reuters.

Zisky investičných bánk prepadli

Zisky najväčších svetových investičných bánk prepadli v prvej polovici roka 2019 na svoje 13-ročné minimá. 12 najväčších investičných bánk v Európe a USA vygenerovalo iba 86 miliárd dolárov profitu, čo je o 11 percent menej ako v minulom roku. Pod pokles ziskov sa podpísal pokles úrokov do záporných hodnôt ale aj slabý dopyt po derivátoch a brokerských službách, píše Financial Times.