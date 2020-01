Je šanca vyriešiť dopravu. Kríza v BBSK sa môže čoskoro skončiť

27.01.2020, 19:25 | TASR

Podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter v pondelok v Banskej Bystrici informoval, že v stredu sa vedenia kraja a SAD Zvolen stretnú a je šanca, že sa definitívne vyrieši problém s prímestskou autobusovou dopravou. Tá v deviatich okresoch kraja počas víkendu nepremávala po tom, čo sa obe strany v piatok nedohodli ohľadne financovania prímestských spojov.

Podpredseda O. Lunter na pondelňajšom rokovaní Zastupiteľstva BBSK vysvetlil poslancom dôvody sporu, ktorými sú takzvané Kotlebove dodatky k zmluvám s dopravcami. Kraj zdôraznil, že nemal inú možnosť, ako ich platnosť spochybniť na súde.

Existovalo dôvodné podozrenie, ktorému dal za pravdu aj Okresný súd vo Zvolene, že dodatky, uzavreté na päť rokov, sú v rozpore s európskym právom. Bez verejnej súťaže je totiž možné uzavrieť podobnú zmluvu len na dva roky, čo dopravcovi aj ponúkli, ale on to odmietol. K tomu sa pridali ekonomické požiadavky.

Neprehliadnite Kolaps dopravy v BBSK poukazuje na zvrátenosť dopravy „zadarmo“

Doprava nie je zadarmo. Ani prímestská v Banskej Bystrici

Autobusy v pondelok vyšli na cesty v kraji tak, ako sú ľudia zvyknutí. Je to však len dočasné riešenie, zmluvy totiž počas víkendu uzavreli primátori a starostovia priamo so SAD Zvolen.

Podľa O. Luntera je to riešenie na štyri – päť dní, keďže bez verejného obstarávania môžu samosprávy objednať služby len do výšky 70-tisíc eur. Po prepočítaní na počet kilometrov a sumu 1,45 eura na kilometer, je kríza zažehnaná najdlhšie do konca pracovného týždňa. Kraj náklady samosprávam preplatí.