Je to ekonomický nezmysel, tvrdí opozícia o národnom leteckom dopravcovi

11.09.2019, 16:55 | TASR

Analýzy zaoberajúce sa národným leteckým dopravcom sú plytvaním financií. Myslia si to opozičná SaS a hnutie OĽaNO, ktoré podľa vlastných slov na neopodstatnenosť tohto projektu upozorňovali.

Liberáli skonštatovali, že zaoberanie sa zriadením národného leteckého dopravcu vnímali od začiatku ako stratu času a mrhanie financiami.

„Už pred pol rokom sme upozorňovali vládu a verejnosť na to, že zriadenie národného leteckého dopravcu je dopredu odsúdené na zánik. Tiež sme varovali, že vypracovanie analýz za 57-tisíc eur je vyhadzovanie peňazí von oknom. Ešte skôr než sa akákoľvek analýza začala robiť, bolo jasné, ako to celé dopadne," poznamenal poslanec za SaS Miroslav Ivan s tým, že peniaze za analýzu by mali byť zosobnené.

Podľa opozície je to ekonomický nezmysel

OĽaNO označilo národného leteckého aj vodného dopravcu za "ekonomický nezmysel". Poslanec hnutia Ján Marosz tvrdí, že vláda by sa mala najskôr postarať o "kolabujúcu" železničnú dopravu a až potom pracovať na nových projektoch. Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) pred stredajším rokovaním vlády uviedol, že projekt národného leteckého prepravcu je stratový projekt. Vyhlásil to základe analýzy, ktorú dal vypracovať.

„Analýza ukázala, že to nie je vhodný projekt, preto to do vlády predkladať nebudem," povedal minister s tým, že čísla, ktoré z analýzy vzišli, sú pre neho zaväzujúce. Predseda parlamentu a SNS Andrej Danko v tejto súvislosti poznamenal, že sa tejto myšlienky nevzdáva. Napriek tomu v súčasnej situácii tento zámer nechcel siliť. Slovensko však podľa neho potrebuje aspoň vnútroštátnu leteckú linku medzi Košicami, Popradom a Bratislavou. A to preto, aby bolo schopné udržať tieto letiská v prevádzke.

Pre Danka je dopravca dôležitý

„Naďalej som presvedčený o tom, že vízia národného leteckého prepravcu v prvej etape na vnútroštátnej úrovni je dôležitá pre vnútornú dopravu v rámci SR. Súčasne nie nepodstatnou vecou by bolo aj spustenie riečneho prepravcu, ktorého víziu si minister Érsek prisvojuje," skonštatoval šéf národniarov.

Poukazoval práve na myšlienku vzniku národného riečneho prepravcu alebo minimálne kyvadlovej dopravy po Dunaji. A. Danko zároveň v reakcii na vyjadrenia opozičných strán uviedol, že spájanie realizovanej analýzy s SNS je zavádzaním verejnosti.

„Zodpovednosť za analýzu, jej obsah, zadanie, ako aj cenu nesie v plnej miere Ministerstvo dopravy a výstavby SR, a táto analýza nemá nič s predsedom SNS ani so Slovenskou národnou stranou," zdôraznil. Podotkol, že nikdy žiadnu analýzu na leteckého prepravcu nežiadal, nemá s ňou nič spoločné a ani ju nečítal. Pripomenul, že si ju objednal minister dopravy.