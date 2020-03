ONLINE: Bratislava a jej mestské časti pre koronavírus zatvoria školy a škôlky

09.03.2020, 10:14 | TREND.sk | © 2020 News and Media Holding

Na Slovensku sa potvrdili ďalšie prípady koronavírusu. Ide o jednu z učiteliek v materskej škole Palkovičova v Bratislave, informoval starosta Ružinova Martin Chren. Koronavírusom sa nakazila aj vodička MHD, potvrdil Matúš Vallo.

12:17 Vzhľadom na situáciu okolo šírenia nového koronavírusu a ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje, mesto Bratislava uzatvorilo všetky svoje verejné inštitúcie, teda múzeá, galérie, ZOO, knižnice, plaváreň a štadión a zrušilo všetky podujatia v nich. Tiež podujatia, ktoré mesto a mestské organizácie organizovali.

12:16 Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre aj Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) z obavy zo šírenia nového koronavírusu od pondelka až do nedele 22. marca prerušila prezenčnú formu výučby.

12:07 Od pondelka až do odvolania zostávajú zatvorené všetky kultúrne inštitúcie, čiže knižnice, múzeá, galérie, divadlá i osvetové strediská v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Plánované stretnutia s počtom účastníkov vyšším ako desať sú až do odvolania zrušené. V prípade prvého potvrdeného prípadu nového koronavírusu v BBSK župa takisto okamžite preruší výučbu na všetkých stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

12:06 Nový koronavírus môže zasiahnuť aj do organizácie písomných maturít v Bratislavskom kraji. V súvislosti s termínom skúšok, ktoré sa majú začať budúci týždeň, to nevylúčil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Zároveň zdôraznil, že zatiaľ sa žiadne opatrenia v tomto smere nerealizujú.

11:45 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) svojím druhým usmernením k šíreniu nového koronavírusu s okamžitou platnosťou ruší všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia. Tiež návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania. Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil, najmä do Talianska, uviedol odbor komunikácie a protokolu MŠVVaŠ.

11:29 Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v rámci opatrení proti šíreniu nového koronavírusu uzatvára do piatka školy v pôsobnosti kraja, informoval Jozef Viskupič. Stredné školy a internáty v pôsobnosti kraja budú zatvorené. Lyžiarske kurzy, ktoré už vycestovali, sa nebudú predčasne vracať, ale tie, ktoré majú odísť, majú zákaz vycestovať a takisto kraj pristupuje k plošnej dezinfekcii škôl. Trnavský kraj v rámci opatrení prijal zákaz návštev priamo na úrade kraja. Všetka agenda bude riešená formou emailov a telefonických kontaktov. Samospráva takisto ruší všetky pracovné cesty zamestnancov úradu. Opatrenie bude platné do piatka.

11:09 Košický samosprávny kraj (KSK) prerušil v pondelok a v utorok vyučovanie na všetkých župných stredných školách, ide o preventívne opatrenie v súvislosti s novým koronavírusom. Naďalej platí, že na Slovensku je potvrdených päť prípadov nákazy novým koronavírusom, informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

10:32 Bratislava zatvára základné a materské školy na päť dní. Vyhlásil to M. Vallo s tým, že rovnako zatvárajú aj umelecké školy či centrá voľného času.

10:28 Koronavírusom sa nakazila aj vodička MHD, potvrdil Matúš Vallo. Vozidlá boli podľa mesta vydezinfikované. Bratislava v rámci preventívnych opatrení zavrela galériu, múzeum aj mestskú knižnicu.

10:20 Starosta bratislavskej mestskej časti Ružinov Martin Chren na svojom facebookovom účte informuje o potvrdenom prípade koronavírusu u učiteľky v materskej škole. „Škôlka na Palkovičovej bola na základe pokynu Úradu verejného zdravotníctva uzavretá kvôli zvýšenému výskytu vírusových ochorení už aj dnes, avšak počas konca minulého týždňa mohlo dôjsť k šíreniu choroby medzi jej zamestnancami a deťmi v škôlke,“ píše na Facebooku. V rovnakej budove na Palkovičovej ulici sídlia aj naše detské jasle

10:14 V nedeľu potvrdili ďalšie dva pozitívne prípady nového koronavírusu. Ide o jednu osobu z Bratislavy a druhú zo Senca. Na Slovensku je tak potvrdených spolu šesť prípadov, cez 400 vzoriek je negatívnych.