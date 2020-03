Dopyt po ochranných rúškach vystrelil. Problém majú aj USA či Japonsko

12.03.2020, 14:20 | Martin Šuba | © 2020 News and Media Holding

Dopyt po ochranných rúškach vyletel do výšok ruka v ruke so šírením nákazy koronavírusu po celom svete. Uspokojiť všetkých zákazníkov nezvláda ani jedna z najväčších amerických firiem, ktorá sa tomuto segmentu venuje. S náhlym zvyšovaním produkcie má pritom zlé skúsenosti už z obdobia prasacej chrípky. Ani ďalšie firmy v USA však neboli na takúto situáciu pripravené.

Posledné dni označil Mike Bowen, výkonný viceprezident firmy Prestige Ameritech, za „blázninec“. Podľa jeho slov vyrábajú tak rýchlo, ako sa len dá. Firma so sídlom v Texase, ktorá obyčajne dodáva výrobky výlučne pre nemocnice a opatrovateľské služby, vyrába rúška od roku 2005.

No nie len tie, ale aj ďalšie ochranné pomôcky, po ktorých dopyt v posledných týždňoch závratne vyletel. Do ich portfólia patria bežné ochranné rúška, chirurgické rúška, respirátory či rôzne špecializované rúška.

Podľa M. Bowena je dopyt po maskách aj tisícnásobne vyšší, než je tomu za normálnych okolností a firma má aj sto telefonátov denne so žiadosťami o dodávky ochranných masiek. „Mám požiadavku na okolo milión a pol masiek. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa hľadá spôsoby, ako rozšíriť domácu produkciu, ale vďaka nepripravenosti domácich firiem je to veľmi zložité,“ povedal M. Bowen pre portál npr.org.

Prestige Ameritech síce dodáva len v rámci USA, no v posledných tridsiatich dňoch sa ich produkty dostali aj za hranice. Firma ich totiž predala aj klientom, ktorí ich predávali ďalej do sveta. O výrobky Prestige Ameritech sa už zaujímala aj americká vláda, ktorá má rovnako ako ostatné krajiny, nedostatok rúšok a ďalších ochranných pomôcok.

Podobným výzvam ako Prestige Ameritech čelia aj ďalšie veľké americké firmy zaoberajúce sa produkciou ochranných masiek, akými sú napríklad spoločnosti M3 – najväčší americký výrobca respirátorov typu N95, Honeywell International či DuPont. „Zvýšili sme počet zamestnancov, zvýšili sme nadčasy, pridali sme technológie,“ povedala pre bloomberg.com Jennifer Ehrlich, hovorkyňa spoločnosti M3.

Rozširovanie výroby sa už raz nevyplatilo

Podľa portálu bloomberg.com má firma okolo tristo zamestnancov. Pri tak obrovskom náraste dopytu po ich výrobkoch by sa zdalo logické prijať ďalších zamestnancov, aby sa produkcia zrýchlila. No firme sa to už raz nevyplatilo.

Prestige Ameritech sa pred desiatimi rokmi počas prasacej chrípky rozhodla rozšíriť výrobu novými strojmi a prijatím 150 nových zamestnancov. M. Bowen to hodnotí ako obrovskú chybu. Kým stroje postavili a dali do prevádzky, prasacia chrípka skončila a firma takmer skrachovala, pretože požiadavka na rúška sa vytratila. Ďalší problém podľa neho siaha ešte pätnásť rokov dozadu, kedy mnohé firmy presunuli svoju výrobu do zámoria, kde dokázali vyrábať za zlomok ceny.

Najviditeľnejšie je to na firme Kimberly-Clark, ktorá bola jednou z najväčších v biznise. „Za jeden rok sa zmenila situácia a z 90 percent americkej výroby bolo zrazu 95 percent zaoceánskej výroby,“ hovorí M. Bowen. Podľa jeho slov, dokonca písal listy prezidentom D. Trumpovi a Barackovi Obamovi, aby sa začali venovať tomuto problému.

Ministerstvo zdravotníctva a sociálnej starostlivosti USA minulý týždeň potvrdilo, že potrebuje 25 krát viacej masiek, než ich má v súčasnosti na sklade. Pokiaľ však americká vláda rozhodne o začatí domácej výroby rúšok teraz, je pravdepodobné, že budú vyrobené až po skončení krízy. Malo by to však byť poučenie pre budúce epidémie.

Od obchodnej vojny k colným úľavám

Úrad amerického obchodného zástupcu v uplynulých dňoch udelil výnimky z ciel na desiatky zdravotníckych produktov z Číny vrátane tvárových masiek, dezinfekčných utierok na ruky a rukavíc, ktoré sú v USA nedostatkové. Mnohé výnimky pre zdravotnícke výrobky boli udelené vo veľmi krátkom čase. Od podania žiadosti po expedíciu tovaru tak v niektorých prípadoch ubehol len jeden mesiac.

Za bežných okolností americké úrady posudzujú žiadosti o výnimky na clá niekoľko mesiacov. Napríklad spoločnosť Apple podala žiadosť o výnimku v prípade slúchadiel AirPods ešte v októbri minulého roku a stále čaká na rozhodnutie.

Naproti tomu napríklad firma Medline International už získala výnimky na tridsať čínskych výrobkov od chirurgických plášťov po masky na tvár a ďalšie produkty. Väčšinu žiadostí pritom predložila na konci januára. Clá na zdravotnícke produkty boli pôvodne stanovené na úrovni 15 percent, ale v polovici februára boli znížené na 7,5 percent.

Na nedostatok rúšok si sťažujú aj v Japonsku. Na trhu nie je dostatočná zásoba rúšok, a šíria sa špekulácie, že niektorí ľudia vykúpili dostupné zásoby, aby ich znovu predali za vyššiu cenu. Japonský politik Hirojuki Morota dokonca zarábal na predaji rúšok na internetovej dražbe, z ktorej zarobil v prepočte viac ako 75-tisíc eur. Politik sa po kritike ospravedlnil a oznámil, že odstupuje z vedenia svojej firmy.

Bánovčanov pandémia zachránila

Textilná spoločnosť Zornica Banko Fashion z Bánoviec nad Bebravou pôvodne vyrábala oblečenie, no so šíriacou sa nákazou koronavírusu sa vrhla na segment ochranných rúšok. Zabezpečí ich pre slovenský rezort vnútra, ktoré potrebuje pol milióna kusov.

„Zatiaľ, čo pred pár týždňami hrozilo, že firma bude prepúšťať zamestnancov, momentálne sme s potešením prijali informáciu, že to bude inak,“ skonštatovala primátorka Bánoviec nad Bebravou Rudolfa Novotná. Firmu tak nečakaný dopyt po rúškach nateraz zachránil.

Zornica v súčasnosti zamestnáva okolo 140 ľudí. Spoločnosť zaznamenala v roku 2018 zníženie zisku o 89 percent na takmer jedenásť tisíc eur a tržby jej klesli o desať percent na viac ako päť miliónov eur. Podľa slov premiéra Petra Pellegriniho firma okamžite prešla na nový výrobný program a je schopná dodávať aj 20-tisíc rúšok denne.

Do ich výroby vláda zapojila aj väzňov zo siedmych väzníc na Slovensku.