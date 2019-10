SaS opúšťajú ďalší členovia. Lámali sa charaktery, tvrdia odídenci

08.10.2019, 12:02 | TASR

Natália Blahová sa vzdala postu podpredsedníčky poslaneckého klubu SaS. Opozičnú stranu opúšťa aj jej podpredsedníčka Jana Kiššová.

Poslankyňa Národnej rady N. Blahová odstúpila z postu predsedníčky poslaneckého klubu SaS. Listom o tom ráno informovala predsedu parlamentu. Zo strany odchádza aj poslankyňa NR SR J. Kiššová.

N. Blahová svoj krok zdôvodnila tým, že klub je tak ako strana „rozčesnutý.“ Myslí si preto, že poslanci by si mali zvoliť nového šéfa klubu. Predseda SaS Richard Sulík berie Blahovej rozhodnutie na vedomie. „Je to logický krok, ktorý súvisí s jej vylúčením zo strany SaS. Nového predsedu poslaneckého klubu si zvolia poslanci na stredajšom zasadnutí poslaneckého klubu,“ uviedol R. Sulík. N. Blahovú vylúčili na sobotňajšom nominačnom kongrese.

SaS opúšťa aj jej podpredsedníčka J. Kiššová. „Dnešná SaS už nie je tou stranou, do ktorej som pred desiatimi rokmi plná ideálov vstupovala. Pre mňa tam vládne neznesiteľná atmosféra, v ktorej sa už nechcem ďalej dusiť. Prežili sme veľmi stresujúce obdobie, lámali sa charaktery, prijímali ťažké rozhodnutia a rozpadali sa staré priateľstvá,“ uviedla.

K svojej politickej budúcnosti sa zatiaľ J. Kiššová nechce vyjadrovať. „Nie som človek unáhlených rozhodnutí a od udalostí posledných týždňov potrebujem získať odstup,“ uzavrela. J. Kiššovej ponúkal R. Sulík tretie miesto na kandidátke strany do parlamentných volieb v roku 2020.

R. Sulík ocenil, že si J. Kiššová zobrala výzvu na odchod zo strany k srdcu a dodal, že ho to mrzí. „Bohužiaľ, táto skupinka demokratického jadra robila všetko pre to, aby to takto skončilo, odmietala viacero návrhov dohôd, dokonca odmietala aj komunikáciu,“ doplnil predseda liberálov. K jej miestu na kandidátke uviedol, že J. Kiššová môže naďalej kandidovať ako nečlenka. J. Kiššová aj N. Blahová boli obe členkami Demokratického jadra SaS.