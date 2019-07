Johnson sa chystá na Halloween brexit párty. Vyhráža sa Bruselu, hoci je v úzkych

30.07.2019, 16:12 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Názor | Britský predseda vlády chce rokovať o brexite po svojom - s podmienkami. Lenže európski politici s ním už rokovať veľmi nechcú. A ak privolia, tak bez predbežných podmienok. Dokedy budú silácke reči hltať jeho voliči? Možno až do trpkého konca.

Boris Johnson je v kresle britského premiéra necelý týždeň a už stihol okolo seba urobiť poriadny rozruch. Minulý týždeň ohlásil veľkú rekonštrukciu svojho kabinetu. Na posty sa dostali zúriví brexitéri, teda podporovatelia odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ za akúkoľvek cenu.

Najnovšie B.Johnson vyslal do Bruselu ultimátum, že nezačne rokovať o brexite s európskymi politikmi, pokiaľ mu nepotvrdia, že sa dohoda vyrokovaná jeho predchodkyňou Theresou Mayovou znova otvorí. Tiež by si želal, aby sa z dohody odstránila írska poistka, ktorá necháva priepustnú colnú hranicu medzi Írskom a Severným Írskom aj po odchode z EÚ. Z Bruselu mu zatiaľ odkazujú, nech s otváraním rozvodovej zmluvy nepočíta. Írska poistka by tiež mala ostať súčasťou dohody.

B. Johnsom dúfa, že Brusel ustúpi, lebo obaja sú vyzrelí politickí partneri. Nuž, Brusel si to zjavne o ňom nemyslí. Tvrdí, že Londýn si nakreslil červené čiary, ktoré by mal zotrieť, aby sa rokovania pohli z miesta. Či B. Johnson skrotne a zmaže červené čiary je viac než otázne.

