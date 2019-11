Johnson nevie, aký brexit podpísal. Vyhlásil, že colné kontroly nebudú

08.11.2019, 18:30 | ČTK

Britský premiér Boris Johnson vo štvrtok večer vyhlásil, že na základe brexitovej dohody, ktorú dohodol s Európskou úniou, nebude tovar smerujúci zo Severného Írska do zbytku Británie podliehať colným kontrolám.

Odborníci ale podľa britského denníka The Guardian poukázali na to, že takéto tvrdenie je s podmienkami zmluvy o odchode v rozpore. Video natočené v jednej továrni v Severnom Írsku sa medzitým stalo hitom.

„Kontroly nebudú. A to hovorím ako premiér Spojeného kráľovstva a zapálenú unionista. Nebudú žiadne kontroly tovaru smerujúceho zo Severného Írska do Británie, pretože my sme vláda Spojeného kráľovstva a my nezavedieme alebo nebudeme robiť takéto kontroly,“ povedal B. Johnson.

Fyzické kontroly a dokumentácia pritom bude potrebná, aby sa zaistilo, že tovar pochádzajúci z Írska, ktoré ostane členskou krajinou Európskej únie, sa cez Severné Írsko nedostane ďalej do Británie. „Zdá sa, že B. Johnson vôbec nepochopil svoj vlastný brexitový návrh na vznik tvrdej hranice v Írskom mori,“ napísal na Twitteri profesor ekonómie a verejnej politiky Jonathan Portes z londýnskej King’s College.

Server Business Insider tiež poukázal na to, že podľa B. Johnsona jeho „skvelá“ brexitová dohoda zaistí Severnému Írsku voľný pohyb osôb a prístup k jednotnému trhu. Z týchto výhod sa ale už nebude tešiť zvyšok Británie. „Núka sa tak otázka, prečo jeho dohoda tieto výhody upiera zbytku Spojeného kráľovstva,“ píše Business Insider.

Nekonečný príbeh odchodu

B. Johnson sa na upravených podmienkach brexitu dohodol s predstaviteľmi európskej dvadsaťsedmičky v októbri. Oproti pôvodnému návrhu bol prepracovaný najmä mechanizmus pre zachovanie voľného režimu na hranici medzi Írskom a Severným Írskom po konci prechodného obdobia, ktorý bol známy ako írska poistka. Nové opatrenie sa už netýka celého Spojeného kráľovstva, ale len Severného Írska.

To by na základe novej dohody spoločne so zvyškom Spojeného kráľovstva opustilo jednotný trh Európskej únie, zároveň by tam ale platili regulácie únie týkajúce sa tovaru.

Na ich dodržiavanie budú dohliadať britské úrady, pričom kontroly sa majú vykonávať v severoírskych prístavoch a letiskách. Severné Írsko bude z právneho hľadiska súčasťou britského colného územia. V praxi vznikne colná hranica medzi Severným Írskom a zvyškom Británie.

Brexitovú dohodu ešte musí ratifikovať britský parlament. To sa ale môže stať až po voľbách, ktoré budú 12. decembra. Krajina má Európsku úniu opustiť na konci januára 2020.