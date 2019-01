Káhirská univerzita al-Azhar vylúčila študentku za objatie muža

Na videu, ktoré sa rozšírilo tento mesiac na internete, je mladý muž s kyticou kvetov v rukách, ktorý kľačí pred mladou ženou a potom ju objíme. Zrejme ju žiadal o ruku.

Podľa hovorcu univerzity video vyvolalo „škandál“ a k vylúčeniu študentky došlo preto, lebo prezentovala „zlý obraz“ káhirskej univerzity al-Azhar, ktorá prísne oddeľuje mužov a ženy. Uviedol, že objímanie sa medzi slobodnými mužmi a ženami porušuje „hodnoty a princípy spoločnosti“. Žena sa však môže voči tomuto rozhodnutiu odvolať.

Egypt's al-Azhar University just permanently expelled a student for giving her boyfriend a "hug" after he proposed to her. Yes, we are talking about the same country that has one of the worst records of sexual harassment. Deep societal hypocrisy + government's pathetic policies pic.twitter.com/jYZX6i58vF