Kalavská chce upokojiť situáciu v rezorte ďalšími 90 miliónmi

07.05.2019, 18:40 | TASR

Ministerstvo zdravotníctva SR sa s rezortom financií dohodlo na dofinancovaní vo výške 90 miliónov eur. Šéfka rezortu Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) to oznámila v utorok po rokovaní vlády.

„Tieto peniaze budú určené na všetko, čo má vykryť zdravotnú starostlivosť, sociálne balíčky a preukazy aj to, že máme vyššiu cenu energií. Myslím si, že táto suma peňazí by mala postačovať na to, aby sme upokojili situáciu, či už v súkromných alebo v štátnych nemocniciach,“ povedala.

K dofinancovaniu by malo podľa jej slov dôjsť v najbližších dňoch. Ministerstvo financií (MF) SR uvoľní 50 miliónov eur. Ďalších 40 miliónov by sa malo získať formou pozmeňovacieho návrhu, ktorý bude predložený vo štvrtok v parlamente.

Šéfka rezortu zdravotníctva sa už v minulosti vyjadrila, že verí, že MF SR nenechá slovenské nemocnice padnúť. O nutnosti dofinancovania rezortu zdravotníctva na tento rok hovorili obe súkromné zdravotné poisťovne, ale aj Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) či Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP). Dôvodom boli viaceré legislatívne zmeny, dovolenkové poukazy či sadzba za poistencov štátu na úrovni 3,2 percenta.

Súkromné zdravotné poisťovne v tejto súvislosti uviedli, že historicky najnižšia sadzba za poistencov štátu zásadne ovplyvnila disponibilné príjmy. Výška dofinancovania je podľa nich závislá aj od prichádzajúcich dodatočných požiadaviek, ktoré stále priebežne vznikajú.