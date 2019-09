Kalavská: Nenechám reformu nemocníc roztrhať na politických egách

28.09.2019, 14:35 | TASR

Stratifikácia nesmie byť predmetom politickej vojny. Ak by sa tak v pléne Národnej rady SR stalo alebo by to hrozilo, ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská (nominatka Smeru-SD) je rozhodnutá návrh stiahnuť. Uistila o tom v rozhlasovej diskusii RTVS Sobotné dialógy.