Kaliňák má kanceláriu u dobrovoľných hasičov. Komentovať to nechce

Ako minister vnútra si Robert Kaliňák budoval imidž mecenáša dobrovoľných hasičov. Pred voľbami 2016 im rozdal stovky kusov novej techniky, je po ňom pomenovaný aj putovný pohár. Po odchode z politiky sa síce vrátil k advokácii, no jeho väzby s dobrovoľnými hasičmi sa celkom nepretrhli. Jeho firma Kallan legal si prenajíma priestory v sídle Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Bratislave.

Postarší pán uprostred vstupnej haly v budove Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) pôsobí dojmom, že toho nemá veľa na práci. Esbéeskár sa ležérne prechádza po miestnosti, ktorá pripomína požiarnu stanicu. V zadnej časti budovy je priestor, ktorý vyzerá ako prednášková miestnosť. V rohu svieti zlatá socha svätého Floriána, patróna požiarnikov.

„Jasné, výťahom na tretie poschodie, a potom doprava,“ odpovedá ochrankár na otázku, či sa v budove nachádza kancelária firmy Kallan legal. Koncom februára si ju založil exminister vnútra a podpredseda Smeru Robert Kaliňák, ktorý musel na svoju funkciu rezignovať po vražde Jána Kuciaka.

R. Kaliňák o sebe v poslednom čase hovorí ako o politickom dôchodcovi. Venuje sa svojim koníčkom a rodine, advokátsku kanceláriu Kallan legal si vraj založil najmä kvôli tomu, aby mohol členom Smeru poskytovať právne služby. Aj oficiálne sídlo firmy sa nachádza v centrále strany na Súmračnej ulici v Bratislave.

„Nerozumiem vašej otázke a nevidím dôvod, pre ktorý sa na to pýtate,“ povedal TRENDU R. Kaliňák do telefónu na otázku, odkedy má jeho firma pobočku v centrále dobrovoľných hasičov oproti ministerstvu obrany. Ani na opakované otázky neodpovedal priamo, informáciu o kancelárii u hasičov nepotvrdil, ani nevyvrátil.

Robert Kaliňák na hasičských pretekochZdroj: FB R. Kaliňák

Stratená pamäť

Na treťom poschodí vynovenej budovy sú otvorené dvere. Stoja v nich muž a žena, pri sebe majú sťahovací vozík naložený krabicami. Za dverami vidno nové kancelárske priestory s pultom, ktorý je pravdepodobne určený pre sekretárku.

„Na čo to potrebujete vedieť a kto sa to pýta?“ reaguje žena na otázku, či v týchto priestoroch sídli spoločnosť Kallan legal. Potom, ako sa dozvie, že sa o to zaujíma TREND, začne dokola s úsmevom na tvári opakovať „nepoviem vám, nepoviem.“ Následne sa rozlúči a zatvára dvere.

