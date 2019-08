Kaliňák: Som na politickom dôchodku. V Smere naďalej ostáva

12.08.2019, 17:14 | TASR

Podpredseda Smeru-SD a exminister vnútra Robert Kaliňák o sebe tvrdí, že je na politickom dôchodku. To, že nebude na kandidátke Smeru-SD v nadchádzajúcich parlamentných voľbách, nevylúčil ani nepotvrdil.

„Ja som sa politicky narodil tu, som zakladajúcim členom tejto strany,“ skonštatoval v pondelok po stretnutí predstaviteľov strany. Dodal, že v strane naďalej ostáva. Nepovažuje za zvláštne, keby podpredseda strany nebol na kandidátke do volieb. „Som na dôchodku a na dôchodku určite aj ostanem,“ dodal.

Situáciu v strane považuje za dobrú, podľa svojich slov nevie o napätí medzi predsedom strany Robertom Ficom a premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD).

Na otázku, či by mal byť lídrom strany do volieb R. Fico, neodpovedal. „Všetky takéto veci sú vnútrostranícka záležitosť,“ zdôraznil v súvislosti s kandidátkou a dodal, že najskôr by sa o nej mali dozvedieť členovia strany.