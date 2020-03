Kaliňák zo ZMOSu: Budeme radi, keď sa postaví 4 500 bytov ročne, a nie 25-tisíc

06.03.2020, 09:56 | Zoltán Rácz | © 2020 News and Media Holding

Zámer Borisa Kollára, ktorý trvá na výstavbe desiatok tisíc štátnych nájomných bytov ročne, je jedným z tŕňov v päte vznikajúcej koaličnej zostavy. Proti je Richard Sulík, ktorý je skôr za odstraňovanie prekážok pri výstavbe súkromníkmi. Hoci pôsobia sľuby o desať a viac tisíc bytoch ročne nereálne, vznik nájomných bytov je pre Slovensko bytostne dôležitý, hovorí tajomník Rady expertov v Združení miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák.

V rozhovore sa dočítate: aké opatrenia musí nová vláda urobiť, aby počet nájomných bytov stúpal

prečo by aj bol záujem o nájomné bývanie, len sa to naplno neukazuje

prečo nájomné byty Slovensko nemá a potrebuje

kde nájsť pozemky na výstavbu nájomného bývania

Slovensko má dlhodobý nedostatok nájomných bytov s primeranými cenami nájmov. Pre stranu Sme rodina to bola jedna z hlavných tém v kampani a aj teraz, pri vyjednávaní o ministerstvo dopravy. Bol by o také množstvo nájomných bytov vôbec záujem?

O nájomné byty je záujem. Až tretina všetkých starostov a primátor avizuje potrebu ísť do výstavby nájomných bytov, práve preto, lebo je to požiadavka obyvateľov. Nemôžeme tiež zabúdať na to, že až 76 percent mladých ľudí do 36 rokov býva u svojich rodičov. Nechcú sa totiž zadĺžiť od promócie až po penziu. Slovensko bytostne potrebuje nájomné byty. Nemali by sme ale hovoriť o číslach desať, dvadsať či tridsaťtisíc, pretože narazíme na problém pracovných kapacít. Či by sa našli murári a iní stavebníci, ktorí by ich stavali.

Ďalej tomu bránia mnohé technicko-administratívne prekážky. Preto sa nedá hovorí o žiadnom konkrétnom čísle, nedá sa reálne naplniť. Buďme radi, ak by sme vedeli postaviť aspoň toľko, koľko sa dnes postaví v celom segmente stavebníctva. Teda asi štyri a pol tisíc. Na druhej strane do výstavby nájomných bytov treba ísť. Môže to byť výrazný impulz. Nielenže to pomôže napríklad mladým rodinám, ale podrží to stavebný trh, ak by to pre ekonomické spomalenie predsa len potreboval. Ešte k tým predvolebným návrhom politikov. Niektorí z nich boli pri schvaľovaní rozpočtu a mlčali, keď sa podpora nájomného bývania skresala zo 40 na 20 miliónov.

Problém s pozemkami

Okrem spomínaných prekážok nechýbajú na masívnejšiu výstavbu nájomných bytov aj pozemky? Čo vyplýva z vašej analýzy, na základe prieskumu medzi asi 400 obcami a mestami?

Je to veľký problém. V mestách vo výstavbe výrazne dominujú developeri na úkor samotných miest. U obcí, dve tretiny idú do výstavby, čo znamená, že majú voľné pozemky.

Mali by sme sa inšpirovať Českou republikou, kde sú

