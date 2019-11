Kamenický chce zlepšovať verejné financie. Navrhuje výdavkové stropy

22.11.2019, 13:44 | TASR

Ministerstvo financií (MF) SR chce pripraviť legislatívny návrh v prípade výdavkových stropov do konca tohto volebného obdobia. V súčasnosti pracuje na ich testovaní. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) to uviedol v piatok na diskusnom podujatí Národnej banky Slovenska s témou, ako posunúť Slovensko do prvej ligy v oblasti verejných financií.