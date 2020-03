Kancelár progresívcov: Zlomilo sa to na Kiskovi, jeho vstup bol deštruktívny

12.03.2020, 10:30 | Tomáš Zemko | © 2020 News and Media Holding

Pokiaľ by sme vytvorili silný blok s Andrejom Kiskom, tak by sme uspeli. Ľudia nevolili Igora Matoviča preto, že je Igor Matovič, ale preto, že je tu niekto, kto to Smeru naloží a porazí ho, hovorí v rozhovore pre TREND kancelár a spoluzakladateľ Progresívneho Slovenska Martin Dubéci. „Je to až kozmicky šialené,“ tvrdí o chýbajúcich 926 hlasoch, ktoré stáli koalíciu PS/Spolu vstup do parlamentu.