Kariéra po kariére. Aký je život športovca po poslednom zápase?

S profesionálnou kariérou na Slovensku každoročne končia tisícky športovcov. Väčšina z nich zďaleka nemá zarobené na živobytie toľko ako zopár hviezd z hokejovej NHL, tenisu či zo západoeurópskeho futbalu. Bežní športovci aj z najvyšších líg slovenského športu zarábajú mesačne okolo tisícpäťsto až dvetisíc eur mesačne. Všetci pritom nemôžu zostať pri športe ako tréneri, funkcionári, hráčski agenti či televízni komentátori. Takých pracovných pozícií je oveľa menej ako aktívnych športovcov.

Vzniká otázka, ako si môžu bývalí profesionálni športovci vybudovať nový plnohodnotný život. Určite sa nespomína v dobrom na to, že bývalý slovenský olympijský medailista v boxe Ján Franek po rokoch závislosti od alkoholu i hazardu skončil ako bezdomovec. Alebo že futbalista Juraj Halenár či hokejista Marek Svatoš si na konci kariéry zobrali život. Hľadanie novej náplne života po úspešnej kariére sa totiž bez pomoci a usmernenia môže skončiť aj v ťažkých psychických problémoch.

Šport treba zladiť so vzdelaním

Bývalý tenista Dominik Hrbatý, ktorý okrem trénovania investuje do akcií i realít, sa domnieva, že slovenské športové zväzy i kluby by mali myslieť aj na to, čo by ich športovci mohli robiť po ukončení kariéry. Dnes sa to nedeje. Zväzy a kluby vedia zopár športovcom ponúknuť iba post trénerov či funkcionárov. Pre ostatných podľa D. Hrbatého nerobia nič.

Inak to nevidí ani bývalá šesťnásobná volejbalistka Slovenska Andriana Marčeková-Farkašová, ktorá si vybudovala vlastné nábytkárske štúdio. „Zväzy i kluby by mali športovcom vytvárať podmienky aj na štúdium iných perspektívnych odborov. Mali by im pomáhať zladiť šport so vzdelaním pre budúcnosť po skončení aktívnej športovej kariéry,“ dodáva.

