Kartičky poistencov budeme môcť zahodiť až o tri roky. Šéf ezdravia vysvetľuje prečo

Pôvodná koncepcia elektronického zdravotníctva z roku 2009 vyčíslila jeho ekonomické prínosy na vyše 800 miliónov eur. Po desiatich rokoch zavádzania eHealthu (po novom ezdravie) a ročnej ostrej prevádzke je realita na sume 4,6 milióna eur. Aké výdavky si ezdravie ešte vyžiada a ktoré funkcionality sa budú najbližšie spúšťať, porozprával pre TREND šéf Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Peter Blaškovitš.

Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo výberové konanie na generálneho riaditeľa NCZI. Plánujete kandidovať?

Áno.

Prečo sa vlastne koná nové výberové konanie, keď funkčné obdobie riaditeľa je päť rokov a vy ste vo funkcii len tri?

Súvisí to s tým, že sa nám viackrát menil štatutárny orgán. Najskôr sa u nás rovnako ako v nemocniciach určila takzvaná Rada riaditeľov. Neskôr bola zrušená a podľa pravidiel obsadzovania miest vo verejnej správe musí vždy, keď sa robia takéto zmeny, prebehnúť nové výberové konanie.

Čiže donedávna boli ešte okrem vás vo vedení ďalší dvaja riaditeľa. Boli to nevyhnutné posty?

Pre potreby NCZI to nebolo nevyhnutné. My nemáme takú organizačnú štruktúru ako v nemocniciach, kde je okrem generálneho riaditeľa aj ekonomický a medicínsky.

Čo teda v NCZI robili zvyšní dvaja riaditelia?

Jeden bol bez výkonu funkcie v rámci organizácie, teda nemal na starosti v zásade u nás žiadnu agendu. Pôsobil iba ako štatutárny orgán, niečo ako člen predstavenstva v akciovej spoločnosti. Keďže je zamestnancom ministerstva zdravotníctva, bol skôr akýmsi styčným dôstojníkom medzi NCZI a ministerstvom. Druhý mal na starosti úsek zdravotníckych dát a štatistiky.

Ako by ste zhodnotili vaše doterajšie trojročné pôsobenie v NCZI?

Hodnotím ho veľmi úspešne. Keď som nastúpil do funkcie, bol tento projekt odsúdený na zánik. Ľudia ma odhovárali, aby som do toho nešiel, ale nakoniec sa nám za tri roky podarilo ezdravie naštartovať a úspešne nasadiť. Keď si robím porovnania s inými krajinami, myslím si, že môžeme súperiť s top päť krajinami, kde sa podarilo zaviesť elektronické zdravotníctvo s takouto úspešnou penetráciou.

Prečo nepoužíva pacient eID

Aktuálna správa NKÚ vám dáva za pravdu, keď uvádza, že ezdravie sa rozbehlo v poslednom roku. Pripisuje to ale opatreniam, ktoré nariadil vykonať po kontrole v roku 2015. Súhlasíte s tým, že vám úrad pomohol, alebo boli aj opatrenia, s ktorými ste sa nestotožňovali?

My sme sa s výsledkami kontroly a udelenými opatreniami absolútne stotožnili. Hlavne pokiaľ išlo o nahradenie elektronických preukazov poistencov elektronickým občianskym preukazom. Aj jedna z prvých vecí, ktoré sme urobili, bolo, že sme zrušili veľkú zmluvu so spoločnosťou, ktorá mala preukazy poistencov dodať.

To bolo ešte v marci 2016. Už vtedy teda bolo jasné, že pacienti budú používať elektronické občianske preukazy (eID), no prešli tri roky a stále sa nepoužívajú. Plne by sa mali využívať až v roku 2022. Prečo?

Je to kombinácia technických problémov a toho, že to riešime v spolupráci s

