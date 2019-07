Kaščák: Festivaly bojujú s korporáciami, biznis už ovplyvňuje aj muzikantov

04.07.2019, 16:00 | Peter Kapitán | © 2019 News and Media Holding

Do hudobného biznisu sa vkradli nadnárodné korporácie, ale aj ľudia, ktorí vnímajú letný hudobný festival len ako biznis. Majiteľ festivalu Pohoda Michal Kaščák k nim podľa vlastných slov nepatrí a aj preto Pohoda nemá isté, že skončí v zisku ani v prípade, ak je vypredaná.

V rozhovore sa dočítate: - Ako nástup nadnárodných hudobných korporácií zmenil biznis s hudbou - Prečo Pohoda nemá istotu, že vytvorí zisk, ani keď je vypredaná - Aké podmienky si diktujú niektorí partneri - Čo najviac ničí atmosféru rock´n´rollu na festivaloch

Čo sa zmenilo za posledných 10 rokov pri organizovaní letných hudobných festivalov?

Na scénu nastúpili veľké korporácie a festivalové firmy. Na prelome tisícročí tu bola v podstate len partia nadšencov a zopár veľkých firiem, ktoré zastupovali umelcov. Aj tie boli viac-menej nezávislé. Potom ale prišla monopolizácia, čo považujem za veľký problém pri slobodnej hospodárskej súťaži, a niečo, čo ničí podstatu kapitalizmu.

V čom konkrétne je problém?

Najväčšími hráčmi na trhu sú korporácie, ktoré majú svojich akcionárov. Tých vôbec nezaujíma umenie ako také, ale len to, čo príde na konci dňa ako ich podiel. Vedie to k tomu, že veľké kapely začínajú brať stále väčšiu časť rozpočtu festivalov, a tak zostáva menšia časť na prerozdelenie medzi stredné a malé kapely. To je nezdravý a zlý trend. V Európe zostalo už len zopár nezávislých festivalov v našom postavení a aj to číslo sa každý rok zmenšuje.

Aký je rozdiel medzi nezávislým a korporátnym festivalom?

Pohoda je nezávislý festival, lebo ju vlastním ja. Nie je za ňou žiadna veľká spoločnosť či investor, ktorému by sme sa museli zodpovedať. Založil som ju s kamarátom, hardcorovým spevákom a teraz DJ-om Máriom Michnom v roku 1997. Korporátne festivaly sú organizované spoločnosťami ako Live Nation, Superstruct či FKP Scorpio.

To sú obrovské firmy, ktoré majú tisíce podujatí ročne a organizujú 40 až 50 festivalov v rámci Európy. Jedným z nových trendov je, že sa z festivalov stávajú franšízy ako McDonald‘s. Napríklad Lollapalooza pôvodom z USA sa vyviezla do celého sveta.

Čo takáto zmena prostredia znamená?

Súťaž je úplne iná, ako bola kedysi. Niekedy medzi sebou súťažili len nadšenci. Dnes súťažíme my ako nadšenci s firmou, ktorá má 40 festivalov. Keď sa takáto spoločnosť rozhodne, že niečo bude mať, tak je obrovská pravdepodobnosť, že to tak aj bude.

Súťažíte o kapely alebo o sponzorov?

Primárne o kapely. O sponzorov zatiaľ nie, pretože tieto veľké firmy zatiaľ nie sú na Slovensku veľmi aktívne. Organizujú možno zopár koncertov cez produkčné agentúry, ktoré fungujú aj u nás, ale nie sú tu priamo. O sponzorov bojujeme len s ostatnými festivalmi. V tomto je však slovenská festivalová scéna zdravá a priateľsky nastavená. Necítim nejaký boj alebo neférové praktiky. V zahraničí sa však deje už aj to.

Ako vyzerá boj o kapelu?

Prostredie festivalových korporácií vedie k tomu, že sa hrá na exkluzivitu, čo vždy znamená viac peňazí pre nejaké veľké meno. To však potom znamená, že akonáhle vie kapela dostať 100-tisíc eur v Nemecku, nemá dôvod prísť hrať za menej ako 100-tisíc eur na Slovensko. My už dnes nedávame ponuku, ktorá odráža silu nášho trhu, Slovenska alebo Pohody, ale musí odrážať silu nemeckej ekonomiky.

Najväčším hudobným festivalom na Slovensku je Pohoda.Zdroj: TASR

Veľké hudobné korporácie teda umelo navyšujú cenu za hudobníkov?

Dá sa to tak povedať. Plus sa to niekedy odráža aj na charaktere samotných festivalov, ktoré sa čiastočne unifikujú. To znamená, že line-upy sú si veľmi podobné na mnohých festivaloch, pri ktorých ľudia netušia, že sú vlastnené rovnakým vlastníkom.

Na druhej strane ale treba uznať, že firmy v mnohých prípadoch nechali pri festivaloch pôvodný organizačný tím a celú akciu kontrolujú len po ekonomickej stránke. Napríklad Lollapalooza Berlín je výborným príkladom toho, že je to síce „len“ pobočka amerického festivalu s mnohými predpísanými prvkami, ale robia to fantasticky.

Biznis ovplyvňuje aj muzikantov - kedysi neexistovalo, že sa kapely fotili za peniaze. Teraz povedia dobre, urobíme si fotky, ale za honorár. Predávajú sa stretnutia v zákulisí, večere s umelcami. O chvíľu začnú pankáči predávať posedenie na pive

Pôvodný koncept sa nemeckému tímu na čele s bývalou šéfkou maďarského Szigetu Fruzsinou Szép podaril rozšíriť napríklad o ľudskoprávne témy a festival má svoju vlastnú atmosféru.

Ak sa vrátime späť k Pohode, v minulosti ste zvykli mať problém skončiť na nule alebo v miernom pluse. Zmenilo sa to?

Áno, sme zdravým festivalom a to je super. Každý rok je to však nastavené na hrane.

