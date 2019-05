Kauza s operáciou nesprávneho kolena má dohru, odišiel zodpovedný lekár aj primár

07.05.2019, 19:30 | TASR

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) sa budúci týždeň stretne s vedením Fakultnej nemocnice v Nitre, v ktorej lekár operoval pacientovi nesprávne koleno. Avizovala to po rokovaní vlády. S vedením nemocnice sa chce rozprávať aj o mimosúdnom odškodnení pacienta. „Je to jedna z alternatív, myslím, že by to bolo slušné a milé,“ konštatovala.