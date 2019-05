Každé štvrté dieťa v bratislavskej škôlke je „cezpoľné“

26.05.2019, 07:00 | Tomáš Nejedlý | © 2019 News and Media Holding

Nielen bratislavská mestská časť Petržalka zápasí s problémom ako uspokojiť záujem o miesta vo svojich materských školách. Takmer všetky mestské časti v hlavnom meste bojujú s nedostatkom kapacít. Zvlášť napätá situácia je však v centrálnych častiach, kde sa nachádza najviac pracovných miest.

Rodičia tu z praktických dôvodov prihlasujú svoje deti, aby ich dokázali vyzdvihnúť pred zavretím škôlky a bez toho, aby museli kvôli z práce odísť o hodinu skôr.

Štatisticky to potom vyzerá tak, že štvrtina detí, ktoré navštevujú materské školy v Bratislave žije v inej časti mesta alebo v úplne inom meste či obci. Najkomplikovanejšia situácia je vo Vrakuni a Starom Meste – takmer polovica detí v tamojších materských školách nemá trvalý pobyt v tejto časti mesta.

Starosta Petržalky Ján Hrčka prišiel s riešením, ktoré počíta s poplatkom tristo eur za navštevovanie ktorejkoľvek z 26 petržalských škôlok. Obyvatelia, ktorí sa preukážu trvalým pobytom v tejto mestskej časti by však mali mať tento poplatok odpustený – ak tak rozhodne petržalské zastupiteľstvo. Pre 21 riaditeliek materských škôl je to jeden z dôvodov pre hromadný odchod z funkcie. Postup, ktorý navrhuje vedenie Petržalky totiž považujú za diskriminačný a v rozpore so zákonom.

Právne elegantné riešenie, ktoré by prinútilo viacerých rodičov priznať trvalý pobyt v Petržalke, prípadne dieťa prihlásiť v inej mestskej časti, prípadne získať mestskej časti viac peňazí pre prevádzku materských škôl je však v rozpore so zámerom súčasnej legislatívy. Vzbúrené riaditeľky materských škôl majú totiž pravdu v tom, že mestská časť dostáva peniaze za všetky deti v škôlke a nielen za tie petržalské.

Finančná decentralizácia v čase druhej vlády Mikuláša Dzurindu zaviedla systém, v ktorom nezáleží na tom, kde má dieťa trvalé bydlisko, ale koľko detí školské zariadenie navštevuje. V praxi to znamená, že čím viac detí z Ružinova, Rusoviec či Dunajskej Stredy petržalské škôlky privítajú, tým viac peňazí mestská časť dostane.

Biznis či doplácanie

Otázka je teda v tom, aké náklady má Petržalka na jedno škôlkarske miesto a aká je výška dotácie v prepočte na jedno miesto v materskej škole. Ak sú náklady nižšie ako suma získaná z daní, môže si Petržalka urobiť z prevádzkovania škôlok výnosný biznis.

Zdroj: Shutterstock.com

Naopak, ak je suma výnosu z dane v prepočte na jedno miesto nižšia ako náklady, má smolu. V takom prípade dopláca z peňazí určených na opravu ciest či starostlivosť o dôchodcov nielen na škôlkarov „svojich“ obyvateľov, ale aj na deti Ružinovčanov, Rusovčanov či Trebišovčanov.

Takto nastavené financovanie má však aj ďalší rozmer. Riaditelia materských škôl nemôžu podľa platnej legislatívy prednostne prijímať deti podľa trvalého bydliska dieťaťa. Hoci to na prvý pohľad znie nelogicky a pre obyvateľov dotknutej mestskej časti poburujúco, vzhľadom na spôsob rozdeľovania peňazí z daní medzi obce a mestá je tento systém spravodlivý.

V rozpore so zákonom

Viaceré samosprávy sa napriek tomu snažia regulovať prijímanie detí z iných miest do miestnych materských škôl v prospech svojich obyvateľov. „Uplatňovanie kritéria trvalého pobytu v rámci nášho prieskumu uviedla až štvrtina riaditeliek materských škôl, pričom v Bratislavskom kraji miesto bydliska zohľadňuje pri prijímaní detí až 60 percent riaditeliek,“ upozorňuje odborníčka na predprimárne vzdelávanie Miroslava Hapalová z iniciatívy To dá rozum s odkazom na minuloročný prieskum.

Potvrdzujú to aj vyhlásenia mestských častí Bratislavy.

Napríklad v Ružinove prijali všeobecne záväzné nariadenie s bodovacím systémom, ktorý zohľadňuje aj trvalý pobyt dieťaťa v Ružinove.

„Bodovací systém predstavuje férové a transparentné prostredie, kde rodičia budú vedieť, na základe čoho sa rozhoduje,“ tvrdí hovorkyňa mestskej časti Ružinov Tatiana Tóthová. Jedným dychom však dodáva, že nariadenie má len odporúčací charakter a prijímanie detí je v konečnom dôsledku plne v kompetencii riaditeľov materských škôl.

Všeobecne záväzné nariadenie je na stránke mestskej časti aktuálne nedostupné.

Všeobecne záväzné nariadenie Ružinova o spôsobe výberu detí do materskej školy je aktuálne nedostupnéZdroj: ruzinov.sk

Mestská časť Bratislava-Dúbravka otvorene priznáva, že pri výbere zohľadňuje aj kritérium trvalého pobytu – podľa hovorkyne Lucie Marcinátovej je prioritou mestskej časti vziať všetky trojročné deti s trvalým pobytom v Dúbravke a tento cieľ sa tento rok aj podarilo dosiahnuť .

Znamená to, že napriek zákazu diskriminácie detí sa mestské časti snažia uprednostniť deti svojich obyvateľov. Pre politika totiž nevyzerá dobre, ak sa nedokáže postarať o „svojich“ obyvateľov.

Systém je však nastavený inak – umožňuje, aby aj matka samoživiteľka z okrajovej časti mesta mohla pracovať v centre bez strachu, že nestihne po svoje dieťa prísť včas. Mestské časti by teda mali zabojovať na inom fronte a zabezpečiť potreby mestskej časti inak, než zápasom s riaditeľkami materských škôl. Napríklad rokovaním so štátom o prehodnotení vzorca, ktorým získavajú peniaze na chod škôlok. znižovaním výdavkov na materské školy, či flexibilným systémom, ktorý by podľa vývoja demografie využil cirkevných a súkromných zriaďovateľov materských škôl.