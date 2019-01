Kažimír: Diskusia o výdavkových stropoch musí byť aspolitická

06.01.2019, 11:30 | TASR

Pri výdavkových stropoch je potrebné nájsť zhodu medzi politikmi, ale aj odborníkmi. Myslí si to minister financií Peter Kažimír (Smer-SD). Najlepšie riešenie ich zavedenia by sa podľa neho malo nájsť v tomto roku a následne v roku 2020 až 2021 by sa malo uskutočniť ich testovanie.