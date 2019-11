Keď autor neverí svojmu dielu. Prečo je štátny rozpočet nereálny

25.11.2019, 20:45 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Názor | Návrh rozpočtu na rok 2020 je bombardovaný kritikmi zo všetkých strán. Ostro ho sfúkla Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Obul sa doňho aj Andrej Danko, Európska Komisia a najnovšie aj Národný kontrolný úrad (NKÚ). Smutné je, že mu neverí ani jeho autor, minister financií.

S kritikmi rozpočtu na budúci rok sa v posledných týždňoch roztrhlo vrece. Úrovne argumentov sú však rôzne. Predseda SNS vedie vágne reči o lajdáckom prístupe ministerstva financií k tvorbe rozpočtu a vyhráža sa, že ho nemusí podporiť väčšina poslancov. Ekonómovia z RRZ rozobrali návrh rozpočtu na súčiastky a racionálne vysvetlili kde v ňom vidia veľké riziká. Európski úradníci boli v kritike rozpočtu miernejší, ale dvíhajú prst. NKÚ zas tvrdí, že najdôležitejší zákon roka nemyslí na školy, cesty či nemocnice.

Insitný makroekonóm

Predseda parlamentu, zjavne frustrovaný z padajúcich preferencií, nadával minulý týždeň okrem koaličných partnerov aj na ministra financií Ladislava Kamenického. A. Danko svoju kritiku nazval zdvihnutým prstom a hovoril, že Slovensku môže hroziť rozpočtové provizórium. To znamená, že by sa rozpočet v parlamente neschválil. Za kritikou sa skrývala frustrácia z toho, že mu neprešli všetky jeho nápady ako nahlodať deficit štátneho rozpočtu ešte výraznejšie.

Rád by videl ešte vyššiu bankovú daň a „skasíroval“ aj drzé internetové giganty, ako inak zahraničné, digitálnou daňou. Keď to môžu robiť Česi prečo nie aj my. I keď české žlté vlaky A. Danko rád nemal.

