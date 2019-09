Keď namiesto mozgu fungujú na štadiónoch aspoň kamery

17.09.2019, 20:00 | Peter Kapitán | © 2019 News and Media Holding

Sprísnené technické požiadavky na monitorovacie kamery na slovenských štadiónoch platia od roku 2015. Aj keď pôvodný cieľ, odstránenie vandalizmu, rasizmu, či diváckeho násilia, sa veľmi napĺňať nedarí, aspoň čiastkové výsledky monitorovania začína byť vidieť.

Žiadame fanúšikov, aby sa zdržali hanlivých pokrikov. Dôrazne vyzývame ľudí, aby nehádzali na hraciu plochu žiadne predmety. Naozaj dôrazne žiadame a vyzývame fanúšikov, aby nepoužívali pyrotechniku.

Hlásateľ na futbalovom štadióne Slovana Bratislava sa musel v nedeľu večer počas derby medzi domácim klubom a Spartakom Trnava cítiť mimoriadne zbytočne. Stovky chuligánov na oboch stranách barikády spolu s tisíckami divákov na jeho slová vôbec nedbali.

Na štadióne však vytvorili výbornú kulisu. S prižmúreným okom by sa dalo povedať, že aj choreografia so svetlicami v sektore domácich ultras mala niečo do seba. Nie je to síce práve najkultivovanejší spôsob, ako si užívať futbal, ale dajme tomu, že dymová šou sa ešte ako tak dá tolerovať.

Nepochopiteľné zlyhanie

Absolútne za hranicou akejkoľvek tolerancie je však incident z konca zápasu. Jeden z domácich priaznivcov vtrhol na ihrisko a kopom zložil k zemi kapitána trnavského tímu. Nechutnosť, ktorá sa bežne nevidí ani v omnoho divokejších ligách v Južnej Amerike.

Viac ako úvahy o mimoriadne nízkej mentálnej kapacite daného človeka je však na mieste otázka, čo robili usporiadatelia, ktorí majú na poriadok na zápase dohliadať. Útočník sa cez nich počas šarvátky jednoducho prešmykol.

Na štadióne pritom boli aj policajní ťažkoodenci.

