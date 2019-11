Keď platíme, chceme vedieť za čo. Platí to aj v zdravotníctve

08.11.2019, 14:30 | TASR

Slováci sú ochotní platiť za kvalitné zdravotné služby. Podmienené je to však tým, že musia vedieť, za čo platia. Zhodli sa na tom účastníci konferencie Moderné zdravotníctvo 2019 organizovanej IT spoločnosťou Datalan v Jasnej. Upozornili tiež na to, že kvalitné zdravotníctvo potrebuje stabilné financovanie, efektivitu a moderné technológie.