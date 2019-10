Keď ste v práci príliš doma. Psy aj legíny na pracovisku mnohým prekážajú

Zo zámoria k nám prichádzajú nové trendy, ktoré menia pracovný trh aj pracovné prostredie. Kým kedysi boli vzácnou výnimkou „voľné piatky“ znamenajúce džínsy a košeľu, dnes už na niektorých pozíciách dovoľujú aj športové oblečenie či dizajnové vychytávky, skrátka čo sa srdcu zapáči.

07.10.2019, 17:00 | Veronika Rajničová | © 2019 News and Media Holding

V kanceláriách pobehujú štvornohí kolegovia na upokojenie, pribúdajú takzvané „chill-out“ zóny s hracími plochami, tulivakmi, či knižnicami. Organizujú sa hromadné cvičenia a happy hours s kokteilmi.

Tieto „vychytávky“ zdôrazňujú zamestnávatelia aj v inzerátoch, kde sa snažia na podobné benefity nalákať mladú generáciu. Počet takýchto ponúk v ostatných rokoch narastá, no najnovší prieskum kalifornskej firmy Udemy prekvapuje zarážajúcimi informáciami.

Podľa neho zamestnanci zľahčenie pracovnej atmosféry až tak nevítajú a niektoré súčasti im dokonca vyslovene prekážajú. Prieskumu sa zúčastnilo dohromady tisíc zamestnancov v rámci Spojených štátov.

Žiadne objímanie, prosím

Viac než polovica opýtaných uviedla, že objímanie nepatrí do pracovného prostredia a približne tretina už nevyžiadané a nepríjemné objatie dostala. Na firemnom čete alebo v inej pracovnej komunikácii sa ľudia správajú príliš neformálne podľa 37 percent.

Z domácich miláčikov na pracovisku tiež neboli všetci nadšení. Aj keď by sa mohlo zdať že roztomilá chlpatá guľa nie je ako odbúravač stresu na zahodenie, 66 percent zamestnancov v ankete uviedlo, že nepovažuje za vhodné nosiť si ju do práce.

Prieskum sa pýtal aj na to, ako ľuďom v práci vyhovujú ľahké „small talky“ mimo odboru. Opýtaným najviac prekážalo ohováranie kolegov (53 percent), rozhovory o politike (39 percent), romantických vzťahoch (32 percent) a nadávanie (31 percent).

Vyše tretina by sa cítila nepríjemne v prípade, že by mala ísť s kolegom na nepracovný výlet a 41 percent by s ním nechcelo zdieľať izbu počas pracovnej cesty.

V práci trávime väčšinu svojho produktívneho života a preto by malo byť prirodzené, že si chceme tento čas spríjemniť. Prieskum Udemy však stojí za zamyslenie. Možno časť z nás jednoducho potrebuje urobiť, čo má a zabuchnúť za povinnosťami dvere.