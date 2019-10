Kiska a PS-Spolu trojkoalíciu nevytvoria. Uzatvorili však inú dohodu

21.10.2019, 14:00 | TASR

Trojkoalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu so stranou Za ľudí nevznikne. Potvrdili to lídri strán Michal Truban a Andrej Kiska. V PS-Spolu sú presvedčení, že trojkoalícia by bola najlepšia možnosť, ako ukázať, že im záleží na zmene a že vedia konať spoločne. U A. Kisku sa rozhodli aj na základe preferencií a myslia si, že by trojkoalícia nestačila na výmenu tejto vlády. Za ľudí chce diskusiu o veľkej predvolebnej koalícii - Blok zmeny.