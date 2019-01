Kiska bude mať dilemu, ale Fica zastaviť môže 

08.01.2019, 17:00 | Eva Mihočková

Názor | Hra o postup na ústavný súd nadobúda v posledných dňoch charakter vysokej šachovej partie, kde Robert Fico predvádza najvyšší level technológie moci a má premyslených niekoľko ťahov dopredu. Nejde o jeho samotnú kandidatúru na ústavného sudcu. Tá sa očakávala už dávno. Prekvapivé je odhalenie možného scenára jeho hry, ktoré zverejnil poradca prezidenta Ján Mazák.

Elitný ústavný právnik v komentári pre Denník N varuje, že sa chystá „vyradenie ústavného súdu na päť mesiacov len preto, aby kompetencia hlavy štátu vymenovať nových deviatich sudcov Ústavného súdu, prípadne aj jeho predsedu zakotvila, hoci len dočasne, v rukách predsedu Národnej rady”.

J. Mazák vysvetľuje, že úplne stačí, aby poslanci nezvolili potrebných 18 kandidátov na ústavných sudcov a prezident Andrej Kiska nebude mať z koho vymenovať nového predsedu ÚS, keďže súčasnej predsedníčke sa funkčné obdobie končí 17. februára.

To by znamenalo, že novozvolená hlava štátu nebude mať komu 15. júna zložiť prezidentský sľub a podľa ústavy v tom okamihu prejdú prezidentské kompetencie na šéfa parlamentu. „O nových sudcoch ústavného súdu a jeho šéfovi by teda po 15. júni 2019 rozhodoval Andrej Danko,” uzatvára profesor J. Mazák.

Prezident si hrozbu tohto scenára uvedomuje. Vo svojom utorkovom vyhlásení zdôraznil, že existuje obava z politizácie volieb a parlament má povinnosť konať tak, aby ústavný súd nebol paralyzovaný. Poslanci majú podľa hlavy štátu dostatok prihlásených kandidátov, aby z nich vybrali potrebných osemnásť adeptov.

Ak sa tak nestane, A. Kiska bude mať zviazané

