Kiska má silných nepriateľov. Jeho problém je však väčší

26.02.2020, 10:00 | Eva Mihočková | © 2020 News and Media Holding

Názor | Andrej Kiska je v nezávideniahodnej situácii. Okrem daňovej kauzy musí vysvetľovať kompromitujúce videá, ktoré navodzujú dojem, že sporné pozemky pod Tatrami kúpil s vedomím, že boli ukradnuté.

Sú to vážne podozrenia, ktoré čoraz viac prekrúcajú obraz filantropa na obyčajného „Slováčiska“, ktorý keď cíti príležitosť, využije ju, aj keby to malo byť za hranicou morálneho či dokonca legálneho konania. Podstatná je len miera rizika – ak je únosná, ide sa do toho.

V prípade daňovej kauzy už vieme, že Andrej Kiska pochybil. Možno nevedome, ako to sám tvrdí, ale zákon porušil a prezidentskú kampaň prehnal cez účtovníctvo svojej firmy, čím ušetril na daniach. Polícia ho obvinila a nastalo ticho.

Exprezidentova povesť nesie škvrnu obvineného človeka, čo mu môže po voľbách značne zredukovať politické žetóny v rukách. Teoretická stopka pre kreslo premiéra alebo možnosť nominovať kandidáta/kandidátku do čela ministerstva vnútra pritom nie sú jediné straty, ktoré môže utŕžiť.

